Gewinnspiel: "Der Anschein" im Theater Spektakel

Mit der bz ins Theater

Klaus Reitbergers Theaterstück erzählt vom schönen Schein und von Realitäten, die plötzlich keine mehr sind. Desdemonas Welt scheint zunächst in Ordnung zu sein, doch allmählich treten Ungereimtheiten auf: Fremde behaupten, sie zu kennen, und Freunde das Gegenteil. Ist hier eine Verschwörung im Gange?Das Ensemble "AmourFou" spielt das spannende Stück am 12., 13., 14., 19. und 20. Mai, jeweils um 20 Uhr, im Theater Spektakel (5., Hamburgerstraße 14).Infos und Karten (13 €): www.spektakel.wien Gewinnen Sie bis 17. Mai 1x2 Karten für die Vorstellung am 19. Mai!