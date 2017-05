Einladung zum Wunschgewicht-Camp

Einladung zumWunschgewicht-CampEs kommt nicht drauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben,sondern den Jahren mehr LebenAlexis CarrelDas Camp ist der systemische Weg zum Wunschgewicht – im Fokus stehen die mentalen und emotionalen Aspekte, die zwischen dir und dem Wunschgewicht stehen.Mental: Glaubenssätze, Stress, Schweinehund, Schalter umlegen, Belohnung ...Emotional: Ängste, Trauer, Wut ...Wie wäre es, wenndein Körper zur Wohlfühloase wirddein Selbstbewusstsein neue Höhenflüge beginntdeine Lebenslust zum Alltag gehört

Was erwartet beim Wunschgewicht Camp?Vorbereitung davor- Fragebogen: nach der Anmeldung erhältst du einen Fragebogen mit speziellen Fragen, die schon als erster Schritt zum Wunschgewicht dienen.- Online Challenge Modul 1: Du nimmst an der Wunschgewicht-Online-Challenge (Modul 1) teil- Tel. Coaching: ca. 1 Woche bevor das Camp beginnt erhältst du ein telefonisches Coaching, das ebenfalls zur VorbereitungStart vor Ort1. Ankommen, kennen lernen2. Themen besprechen, Wunschliste der Teilnehmer, z.B: wie bekomm ich meinen Schweinehund weg? In unserer Familie sind alle dick, wie kann ich das ändern?3. Wunschlisten abarbeiten mit systemdynamischen Aufstellungen,Nach dem Camp- Spezielle Aufgaben: Damit der Weg auch nach dem Camp gut weitergeht- Ein telefonisches Coaching: Zwischen einer und vier Wochen nach dem CampEs geht los amSamstag, 10. Juni 2017, 10:00 -19:00 UhrWo: WienInvestition: 169,- / pro PersonffAnmeldung: Email: office@elisabethwalter.com oder Tel.: 0699 / 110 054 08