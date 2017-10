Die SamstagGesellschaft

Samstag-Gesellschaft (SaG)

Zwischen den Zeilen hören und allem voran steht der Gedanke



Die Magie meiner Sprache ganz persönlich erlebenWie Wörter, Sätze auf uns wirken und meine Worte, Sätze auf andere. In ihrer Vielfalt, Unterschiedlichkeit und überraschend in vielerlei Hinsicht- Begegnungen mit MitarbeiterInnen, KollegenInnen, FreundenInnen und mir- Lernen, kennenlernen, interagieren, reagieren, agieren, interpretieren, , reflektieren, formulieren, konfrontieren, orientieren, bewegen, motivieren, amüsieren,

- Zwischen Theorie und PraxisWahrnehmen und interpretieren: Fluch oder Segen?Monatlich ist ein Treffen organisiert, wo Menschen reflektieren, sich bewusstmachen können, wie die Wirkung der eigenen Sprache auf sich selber und/oder bei Begegnungen mit anderen Menschen. Z.B. Welche Botschaften schicke ich aus, wenn ich so oder so formuliere? Was lässt mich genau diese Worte benutzen?Die Samstag-Gesellschaft ist eine Gelegenheit in angenehmer, ruhiger Atmosphäre mit Gleichgesinnten zusammen zu sein und lernen, lernen, lernen ...Es geht los amSamstag, 4. November 2017, 11:00 - 14:00 UhrWo: Wien, Adresse bei AnmeldungInvestition: 35,--/pro PersonAnmeldung: office@elisabethwalter.com oder 0699/11005408Bis baldElisabeth Walter