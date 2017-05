Buntes Programm der Gebietsbetreuung im Fünften

05.05.2017, 15:18 Uhr

Lesen, zeichnen, reparieren und verkaufen: Die Termine der Gebietsbetreuung halten Margaretner auf Trab.

MARGARETEN. Am 11. Mai ist es endlich wieder soweit: Die Comics-Box startet in die neue Saison. Los geht´s mit einer Eröffnungsfeier um 17.30 Uhr am bewährten Standort bei der Redergasse 1, direkt vor der Wiental-Terrasse. Alte Adresse, neuer Anstrich: Für den neuen Anstrich des Wagens konnte der Graffiti-Künstler „yunus mali“ von der Gebietsbetreuung, die die Outdoor-Bibliothek betreut, gewinnen.Doch nicht nur an den Verleihtage (Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr) hat die Box geöffnet, sondern auch zahlreiche kostenlose Aktivitäten und Workshops werden angeboten:Jeden zweiten Freitag im Monat findet von 17 - 20 Uhr ein „Offenes Zeichnen“ mit David Mathews statt.Am Mittwoch, den 28. Juni stellt sich die Initiative „Blickwinkel - Comics schaffen Mut zur Perspektive“ von 17 bis 19 Uhr vor. Auf dem Programm stehen gemeinsames Zeichnen und Geschichten erzählen.Der Zeichenworkshop „Automat Wien 2050“ für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 19 Jahren findet am Freitag, den 21. Juli von 15 bis 18 Uhr statt. Thema: Technik, Stadt und Zukunft.„Daumenzücken und Film ab!“ heißt es am Freitag, den 1. September ab 16 Uhr im Daumenkino-Workshop.Die Werke, die in der Zeichenrunde „Offenes Zeichnen“ entstanden sind, werden von 5. bis 21. Dezember im Amtshaus Margareten in der Schönbrunner Straße 54 zu sehen sein. Die feierliche Ausstellungseröffnung findet am Dienstag, den 21. Dezember um 17.30 Uhr im Festsaal statt.

Reparieren und verkaufen

Doch die Comics-Box ist nicht das einzige Projekt der Gebietsbetreuung. Neben dem erfolgreichen Innenhof-Flohmarkt, der heuer am Samstag, den 30. September stattfinden wird, ist auch das Reparaturcafé aus Margareten nicht mehr wegzudenken. Jeden ersten Freitag im Monat heißt es von 18 bis 20 Uhr in der Werkstatt des Kooperationspartners Maker Austria in der Schönbrunner Straße 125 reparieren statt wegwerfen. Defekte Gegenstände von Elektrogeräten bis hin zu Fahrrädern werden unter der Aufsicht von Fachleuten wieder in Schuss gebracht. Damit nicht genug, wird zusätzlich in Workshops für die Wiederherstellung spezieller Dinge gesorgt.So findet am Freitag, den 7. Juli von 17 bis 19 Uhr ein eigener Abend für die Reparatur von E-Gitarren und Bass-Gitarren statt.Am Freitag, den 1. September werden mit Hilfe des Messerschmieds Franz Nagl stumpfe Messer wieder scharf.Am Freitag, den 30. September darf man im Reparaturcafé einen Blick in die Zukunft werfen, wenn Ersatzteile mittels 3D-Drucker hergestellt werden.Alle Termine und Infos finden Sie auf www.gbstern.at, Kontakt: 01/544 13 82.