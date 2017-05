Erfolgssträhne für Fußballclub Altera Porta

12.05.2017, 09:10 Uhr

Neben dem Einzug ins Finale um den Wiener Frauen Cup erhielt der Damenfußballverein auch die Auszeichnung für den nachhaltigsten Sportverein in Österreich.

MARGARETEN. Die Mädels vom Fußballclub Altera Porta in der Krongasse kommen aus dem Feiern nicht mehr heraus: Die Frauen des Mädchen- und Damenvereins konnten sich im Halbfinale des Wiener Frauen Cups gegen das Team des USC Landhaus durchsetzen. Mit einem 5:4 entschied der Margaretner Verein das spannende Match, in dem sich lange Zeit kein Sieger abzeichnete, für sich.Mit dem Sieg zieht der FC Altera Porta an Christi Himmelfahrt zum vierten Mal ins Finale ein. Wer den Spielerinnen die Daumen drücken möchte: Das Match findet am Donnerstag, den 25. Mai, in der Sportanlage des WFV in Hirschstetten in der Oberfeldgasse 41 im 22. Bezirk statt. Anpfiff gegen den MFFV 23 BWH Hörndlwald ist um 10.30 Uhr.

Nachhaltiger Sportverein

Nicht nur auf dem Spielfeld läuft alles rund, sondern auch in der österreichischen Politik ist der Verein kein Unbekannter mehr. Aufgrund des sozialen Engagements, wie der Umsetzung von Green Event Maßnahmen beim FC Altera Porta Hallencup, wurde Obfrau Ines Polly bei der Green Events Austria-Gala ausgezeichnet.Den Hauptpreis für den nachhaltigsten Sportverein in Österreich übergaben Bundesminister Andrä Rupprechter, #+Präsident der Bundes-Sport-#+organisation Rudolf Hundstorfer und Sportministerium-Sektionschef Samo Ko-#+benter. Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Vereine Athletenschmiede Walpersbach und die FK Austria Wien AG.Alle Infos über den FC Altera Porta finden Sie unter www.alteraporta.at