Hawar Amini "Nishtiman"

Eröffnung und Gespräch mit dem Künstler

In seinen neuen Arbeiten beschäftigt sich der Iraner Künstler Hawar Amini mit der Bedeutung und historischen Perspektive des Begriffes der Heimat und des Heimatlandes für die Kurden.

Dabei greift er auf Schwarz-Weiß-Fotografien zurück, die vervielfältigt, zerkratzt, übermalt und entfremdet werden, eine Technik, die sich in seinem Schaffen mit großer Regelmäßigkeit wiederfindet. In Nishtiman werden Fotografien von prägenden Ereignissen der kurdischen Geschichte des 20. Jahrhunderts zum Ausgangspunkt für Bilder und Videos in Aminis typischer Collage-Technik zwischen Reproduktion und Abstraktion, bei der jedoch kleine Bildausschnitte und Fragment-artig Szenen erkenntlich bleiben und so die tragische Geschichte der Kurden zwischen Farben und Formen aufblitzen und sich dem Betrachter offenbaren kann.

Nîştiman erzählt von einer zerstückelten Vergangenheit, die in der Gegenwart unentschlossen vor sich hinschwebt. Von einer Heimat, dessen kurdische Deutung in der Übersetzung unmöglich ist, da sie ohne Zeit und Raum zu sein scheint.„Nîştiman“, ein Werk von Hawar Amini erzählt von dieser unmöglichen Deutung; einer Deutung, die sich – umhüllt im Kern der „Begrifflichkeit“ – zu etwas völlig Abstraktem und Kontroversem formiert hat.In der kurdischen Literatur und Musik ist der Begriff „Heimat“ unzertrennlich mit der tragischen Geschichte der Vergangenheit verbunden. Die, durch die Fotografien subtil angedeutete, Gewalt kommt durch diese Fotografien zum Vorschein. Fotografien, welche nun ihre Kraft für die Widerspiegelung der Realität verloren haben: zerkratzt und entfremdet.Diese Tatsache führt zu einer rhetorischen und metaphorischen Erzählung über Tod und Traumata in der Geschichte der Kurden.