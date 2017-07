Kinopremiere im Filmcasino: "Jeder Schokoriegel wird mit einem Frauenarsch verkauft"

21.07.2017, 16:03 Uhr

Zur Österreich-Premiere ihres neuen Films "Die göttliche Ordnung" erzählt Regisseurin Petra Volpe im bz-Interview wie weibliche Unterdrückungsformen auch noch heute präsent sind - trotz mehreren hundert Jahren Emanzipationsbestrebung.

Mit internationalen Filmpreisen ausgezeichnet, gilt "Die göttliche Ordnung" schon jetzt als einer der erfolgreichsten Schweizer Filme aller Zeiten. Kurz vor der Österreich-Premiere im Filmcasino in der Margaretenstraße traf die bz die Schweizer Regisseurin Petra Volpe zum Gespräch.Ich glaube, das hat mit der politischen Entwicklung der Welt zu tun. Wir haben den Film vor fünf Jahren angefangen und da konnten wir eigentlich noch nicht erahnen, wie extrem aktuell er werden würde. Wir dachten, die Gleichberechtigung ist nach wie vor leider ein aktuelles Thema. Da ist man definitiv noch nicht angekommen, wo man eigentlich sein möchte. Da geht es um Lohngleichheit, es geht um Altersversorge, es geht um den Care-Gap, es geht um ganz viele Bereiche, wo definitiv noch keine Gleichberechtigung herrscht. Und schon vor fünf Jahren haben diese Themen angefangen, auf der politischen Agenda wieder hochzurutschen. Aber durch die Wahl von Trump und diesen extremen Rechtsrutsch auch in Europa in vielen Staaten, die wieder erzkonservative Frauenbilder beschwören, das hat die Frauenbewegung wieder extrem befeuert - und auch die Demokratiebewegung! In dem Film geht es um Zivilcourage, um Demokratie, um Gleichberechtigung und all diese Themen sind extrem wichtig geworden .

Also erstens war ich erschüttert, wie wenig ich darüber wusste. Das wird einfach nicht unterrichtet in der Schule. Es gibt in der Schweiz eine hundertjährige Frauenbewegung, die war extrem wichtig, das waren gut organisierte Frauen, die waren international vernetzt und haben 100 Jahre lang versucht das Frauenstimmrecht zu bekommen – darüber hab‘ ich nichts gehört in der Schule! Natürlich weiß man, ja, die Frauen haben das Stimmrecht zu spät bekommen, aber irgendwie hat man dann den Mantel des Schweigens darüber gelegt. Es war eben auch extrem beschämend für die Schweiz, dass sie das Frauenwahlrecht erst 1971 eingeführt haben. Und das hat mich sehr wütend gemacht, dass es nicht unterrichtet wird, dass es nicht Gegenstand unserer Geschichte ist. Auf eine Art existiert das nicht. Was auch schockierend war ist, wie aktuell viele der Themen noch heute sind. Natürlich hab‘ ich das gewusst, aber so richtig habe ich das dann erst bei der Recherche empfunden, weil man da die Forderungen der Frauen von 1959 – oder sogar noch weiter zurück – in den Anfängen liest und dann merkt, wieviel davon immer noch nicht umgesetzt ist. Das ist erschütternd.Der Film stellt eine Frau ins Zentrum, die merkt, das ist hochgradig nicht in Ordnung, dass ich in einer Demokratie lebe und als Bürgerin nicht mitbestimmen kann. Der Film erzählt darüber, wie sie begreift, dass das Private politisch ist. Und das finde ich, ist ein universelles Thema. Diese Entscheidung sich politisch zu engagieren, das kann auch heute jeder Mensch machen. Das hat die Figur für mich auch modern gemacht.Wenn man im Ausland erzählt, dass die Frauen in der Schweiz das Stimmrecht erst 1971 bekommen haben, dann lachen erst mal alle. Es gibt gewisse Dinge, die sind so schlimm, dass man sie nur mit Lachen erträgt. Ich glaube, der beste Stoff für komödiantische Geschichten sind eigentlich Dramen. Und es ist ein großes Drama. Weil der Kampf dieser Frauen war existenziell. Wenn man so ein Thema von leichter Hand erzählt, glaube ich, dass man die Leute dazu verführen kann, sich dafür zu interessieren. Film ist auch Verführung. Mit Humor kann man die Leute dazu bringen sich mit etwas zu beschäftigen, wovor sie vielleicht auch eine gewisse Scheu haben – wie Politik und Gleichberechtigung.Die Frau merkt im Film dann, dass sie doch unfrei ist. Das ist quasi ihre erste Reaktion, der Film erzählt dann darüber, dass sie tatsächlich unfrei ist und sich was vormacht. Und zum Ersten: Es gab tatsächlich in der Schweiz eine sehr starke Anti-Stimmrechtsbewegung, die war sehr stark von Frauen angeführt. Das war sehr überraschend für mich bei der Recherche. Ich hab‘ dann eine ganze Dissertation über diese Frauen gelesen. Das waren oftmals bürgerliche Frauen, sehr wohlsituierte Frauen, die materiell sehr gut gestellt waren, die oft mit reichen Männern verheiratet waren, die auch sehr gebildet waren. Und die haben eine eigene Art Frauenbild verteidigt, haben gesagt, die Frauen haben eine gottgegebene Rolle in der Gesellschaft, das ist also wirklich eine göttliche Ordnung, die sagt, dass es so ist wie es ist. Und wenn man den Frauen sagen würde, dass diese Rolle nicht reicht, dass sie jetzt auch noch Politik machen sollen, dann nähme man den Frauen eigentlich etwas weg - anstatt ihnen ein Recht zu geben. Dabei handelt es sich wirklich um eine ganz verdrehte Argumentationskette, die anführt, dass die Emanzipation eigentlich gegen die Frau ist und ihre Position in der Gesellschaft eher schwächen und abwerten würde. Dann haben sie natürlich mit Gott argumentiert, schon fast apokalyptische Bilder wurden da heraufbeschworen, was passiert, wenn die Frauen wählen gehen.Das ist ein Originalzitat aus der Anti-Stimmrechts Propaganda. Also eines der Argumente war: Frauen in der Politik ist gegen die göttliche Ordnung.Die sind vor allem materiell, wirtschaftlich. Es kam gerade eine neue Studie raus, dass Frauen in der Schweiz 18 Prozent weniger verdienen als Männer. Also ich glaube, auf dieser wirtschaftlichen Ebene gibt es eine ganz klare Benachteiligung der Frau. Frauen arbeiten, bekommen weniger Geld dafür, übernehmen aber auch viel Arbeit in der Familie, es gibt also eine Care-Gap. Frauen kümmern sich mehr um die Familie, um die Kinder, um den Haushalt, um die Eltern. Selbst wenn sie gleich viel arbeiten, leisten sie eigentlich immer mehr. Das wird einfach so als selbstverständlich hingenommen, das wird nicht in Frage gestellt. Und wenn man es in Frage stellt, dann geht gleich ein Sturm los. Das ist die wirtschaftliche Ebene. Dann gibt es subtilere Mechanismen, die sind tief verwurzelt in so verinnerlichten sexistischen Ideen darüber, was ein Mann und eine Frau zu sein habe. Das ist ein kapitalistisch-patriarchales System, das dafür sorgt, dass Männer und Frauen an einem Ort gehalten werden. Das sind Gefängnisse. Viele Leute haben immer noch erzkonservative Vorstellungen darüber, was ein Mann ist, was eine Frau ist – unsere Gesellschaft ist durchdrungen davon. Ein Ausdruck davon ist zum Beispiel die Werbung: Jeder Schokoriegel wird mit einem Frauenarsch verkauft. Sowas ist unmöglich. Es ist nach wie vor so, dass die Frau als Objekt behandelt wird und nicht als Subjekt. Das ist etwas ganz tief Verwurzeltes - und wenn sich daran etwas verändern soll, muss das in der Schule anfangen, in der Familie, und muss in einer Bewusstseinsveränderung der Menschen münden.Es ist einfach ein besonders schönes Kino. Ich war noch nicht oft in Wien und ich bin zum ersten Mal heute in diesem Kino. Leider bin ich auch nur heute hier, morgen geht’s für mich wieder nach Zürich.Ich arbeite an vielen verschiedenen Sachen. Eins heißt „Frieden“, das ist eine sechsteilige Serie über die Schweiz nach dem 2. Weltkrieg. Dabei geht um ein sehr unschönes Kapitel der Schweiz – nochmal ein unschönes Kapitel (lacht). Das zweite Projekt ist ein Film über ein amerikanisches Männergefängnis, eine Geschichte zwischen zwei Häftlingen...Leider noch lange. Leider, leider. Man muss sich nur die Zahlen angucken, wie langsam die Dinge sich beim Thema Gleichberechtigung verändern. Das ist unendlich langsam. Die französischen Feministinnen haben schon während der französischen Revolution 1789 Forderungen gestellt, die heute noch nicht erreicht sind. Das zeigt einfach, wie sehr die Machstrukturen darum kämpfen, dass die Macht da bleibt, wo sie ist. Das wird noch lange dauern, die Dame wird das Schild irgendwann an die jüngere Generation weitergeben müssen.