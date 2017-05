liebe Bewohner vom 5 Bezirk

11.05.2017, 10:31 Uhr

Wir vom Veganer-Wien-Blog setzen uns für ein freundlichen und bewohnbaren 5. Bezirk ein, in dem die Grünflächen geschützt werden sollen oder sogar mehr werden sollen.Alleine, meine Lieben Bewohner*innen, schaffen wir das aber nicht.Die Bezirkszeitung hat uns mit einem tollen Artikel bekanntgemacht. Leider ist bis heute zu wenig Unterstützung gekommen. Die Frage, die wir uns stellen ist nun WARUM?

Haben Sie kein Vertrauen mehr in die Bezirkspolitik?Glauben Sie nicht, dass wir als Bewohner*innen noch was ändern können??Wir sind der Veganer Wien Blog, wir sind Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, kostenlos mit Sponsoren einen veganen Brunch zu veranstalten der im Jahre 2016 das 4 Mal im 5. Bezirk bei den Grünen in der Zentagasse stattgefunden hat. Nun im Jahr 2017 sind wir unterwegs an immer anderen Standorten um den veganen Brunch allen Menschen in Wien bekannt zu machen. Wir machen das alles in unserer Freizeit und verdienen daran nichts. Wir setzen uns zusätzlich dafür ein junge (oder unbekannte) Künstler, unsere Sponsoren (meist kleine Betriebe aus unseren Bezirken) und Tier- oder Natur-Projekte bekannter zu machen.Kommen Sie doch beim nächsten veganen Wien Brunch am 29.10 bei der Erbsenzählerei vorbei und geniessen Sie mit uns die tollen Stunden.Da der Vegane Wien Blog im 5. Bezirk Zuhause ist und wir uns seit Jahren ärgern, dass beim rote Erde Platz nichts vorwärts geht, würden wir uns freuen wenn Sie als Bewohner*innen die Petition mit unterschreiben. Es ist ist nicht notwendig, dass Sie selbst im 5. Bezirk wohnen, Hauptsache Sie wohnen in Österreich. Aber wenn nur 10% der Bewohner im 5. Bezirk unterschreiben muss die Stadt Wien es bearbeiten. Ich bitte Sie, helfen Sie mit, den Bezirk schöner und grüner zu machen.Ganz liebe GrüßeKurt Nikolaus Ackerl•••