Neue Praxis in der Siebenbrunnengasse 7: Kinderärztin aus Leidenschaft

18.07.2017, 10:48 Uhr

In ihrer Praxis behandelt Sevinc Yildirim jeden – zur Not auch gleich noch die Eltern ihrer Patienten.

MARGARETEN. Wenn es in Margareten an etwas mangelt, dann sind das Kinderärzte. In den vergangenen Jahren gab es genau einen. Mit Sevinc Yildirim ist der fünfte Bezirk nun um eine Kinderärztin reicher – noch dazu um eine, die mit Herz und Seele an ihrem Job hängt. "Ich habe ja lange überlegt, ob es überhaupt Bedarf gibt", so Yildirim. "Doch die Ärztekammer hat mir erzählt, dass Kinderärzte dringend gesucht sind."

Praxis im Gemeindebau

Versorgung für Alt und Jung

Zur Sache

Mit ihrem Angebot möchte sie zur Entlastung der Krankenhäuser beitragen."Bei mir wird keiner weggeschickt. Ich behandle sowohl Patienten nach telefonischer Terminvereinbarung als auch Akutfälle. Wenn sich ein Kind beim Spielen im Park vor der Tür verletzt, mache ich gerne die Wundversorgung." Yildirim liebt ihren Beruf: „Das war schon mein Traum, seit ich ein Kind war. Ich behandle jedes Kind, als wäre es mein eigenes.“Ihre Praxis in der Siebenbrunnengasse 7 eröffnete sie mitten in einem Margaretener Gemeindebau. Früher war in genau diesen Räumlichkeiten eine Polizeistation untergebracht. Jetzt hat sie hier viel Platz um ihrem Beruf nachzugehen: "Oft stehen hier zwischen zehn und zwölf Eltern gleichzeitig Schlange. Da ist es wichtig, dass es geräumig und nett ist. Bei anderen Kinderärzten ist es sehr eng, da stehen die Menschen bis auf die Straße Schlange."Zur Einrichtung der Praxis gehört neben dem obligatorischen Spielzeug im Wartezimmer auch ein privater Stillraum, in dem sich Mütter zurückziehen können. Neben insgesamt sieben Behandlungszimmern findet sich ein separater Raum für Kinder mit ansteckenden Krankheiten wie zum Beispiel Windpocken oder #+Masern.Auch Mütter und Väter können sich hier untersuchen lassen. "Wenn die Kinder zur Gesundenuntersuchung kommen, gebe ich den Eltern auch eine." Das sei wichtig, weil viele Eltern aufgrund hoher Belastungen ihre eigene Gesundheit vernachlässigen würden, so Yildirim.Yildirim schätzt den fünften Bezirk: "Hier ist es sehr bunt. Unter meinen Patienten sind Menschen aus allen Schichten und unterschiedlichster Herkunft." Für den Herbst plant sie eine Erweiterung ihres Angebotes. "Dann werden hier auch weitere Ärzte arbeiten, außerdem kommen bald längere Öffnungszeiten." Grundsätzlich strebt Yildirim die Einrichtung eines eigenen Ambulatoriums an, "das ist aber noch ganz am Anfang".Die Ordinationszeiten sind Montags von 13 bis 19 Uhr, Dienstags bis Donnerstags von 9 bis 15 Uhr und Freitags von 9 bis 14 Uhr. Alle Kassen und privat. Telefonische Vereinbarungen möglich. Kontakt: Tel. 01 544 44 45; e-mail: ordination@kidsmed-margareten.at Weiter Infos unter www.kidsmed-margareten.at