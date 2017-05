Night-Shopping auf der Kettenbrückengasse

04.05.2017, 08:26 Uhr

Am Donnerstag, den 18. Mai, kann beim "Late Night Shopping" bis 21 Uhr eingekauft und gebummelt werden.

MARGARETEN. Der Fünfte wird immer hipper. Das macht auch die Unternehmer-Initiative "fixpunkte" am Donnerstag, den 18. Mai, deutlich: Von 16 bis 21 Uhr kann in der Kettenbrückengasse geshoppt werden. "Late night shopping" heißt die Aktion, die sich in anderen Metropolen größter Beliebtheit erfreut.Die Kettenbrückengasse gilt bereits seit einiger Zeit als Geheimtipp. Abseits von Flagshipstores und Einkaufspalästen haben sich dort kleine Boutiquen etabliert, die statt auf Mainstreamware auf Individualität setzen. Genau diese Exklusivität wird beim spätabendlichen Einkauf geboten: Neben Kleidung und Accessoires lassen sich auch Pflegeprodukte besorgen. Möbel sowie Kulinarisches werden bis in die frühen Nachtstunden angeboten. Neben Spezialpreisen, die nur an diesem Abend gelten, werden den Besuchern auch Verkostungen angeboten.Alle Infos finden Sie auf: www.facebook.com/fixpunkte