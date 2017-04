Fivers Margareten: Erzrivale aus Hard lockt im ÖHB-Cup Halbfinale

27.04.2017, 09:13 Uhr

Im Kampf um den Einzug in des ÖHB-Cup Finale muss der Tabellenführer ALPLA HC Hard bezwungen werden. Keine leichte Aufgabe, aber Trainer Peter Heckl kann auf ein junges, hochmotivertes Team bauen.

MARGARETEN. Drei nationale Titel waren es im vergangen Jahr für die Handballmannschaft der Fivers Margareten. Neben der nationalen Meisterschaft, dem HLA-Supercup krönte man die Saison mit dem Gewinn des ÖHB-Cups. Dieser soll es auch dieses Jahr wieder werden. Zwar muss man sich als Rekord-Cupsieger keinesfalls verstecken, doch die Konkurrenz aus dem Westen des Landes präsentiert sich schon die gesamte Saison über als unangenehmer Gegner. Und so ist es auch am Freitag, den 14. April, wieder einmal der ALPLA HC Hard, der den Fivers im Halbfinale des ÖHB-Cups, dem wichtigsten österreichischen Handballcup, in Graz noch ein Bein stellen könnte. Mit einem starken Team, größtenteils bestehend aus jungen und vor allem hochmotivierten Eigengewächsen, geht es für die Fivers jetzt noch um den letzten Feinschliff vor den entscheidenden Spielen.

Verzicht auf Championsleague zugunsten der Jugend

Mindestens 20 bis 25 Stunden pro Woche

"Wir brauchen einen sehr guten Tag um in Graz gegen Hard zu gewinnen", heißt es von Trainer Peter Eckl. Bauen kann er dabei auf eine Truppe, die zum Großteil in die Kategorie Eigenbau fällt. Jugend- und Nachwuchsarbeit sind die Schlagwörter schlechthin im Kreise der Fivers. Auch Eckl selbst gab hier vor 29 Jahren seine ersten Würfe Richtung Tor ab. "Ich komme also auch aus dieser Familie", so Eckl. Seitdem hat sich viel getan in und um das Margaretner Handballteam. Nicht nur, dass man mit der 2003 eröffneten Sportstätte in der Hollgasse endlich eine "Heimat" gefunden hat, auch das Konzept des Vereins selbst hat sich gewandelt. Vor rund 15 Jahren habe man begonnen, intensiv in die Nachwuchsarbeit und in den Ausbau der Jugendsparte zu investieren. Mit Erfolg: 13 Mal in Folge gewann man den HLA-Nachwuchspreis, bereits zwei Mal wurde man zum "Verein mit der besten Nachwuchsarbeit" aller Wiener Sportvereine ausgezeichnet. "Wenn man bei uns in die Lehre geht, kann man richtig erfolgreich sein", so Eckl.Lieber investiere man in die Jugend als in teure "Legionäre", so Manager Thomas Menzl. Der Schritt im letzten Jahr trotz dreier nationaler Titel aus finanziellen Gründen auf die Teilnahme an der Championsleague zu verzichten , ist in den Augen des Managers deshalb durchaus nachvollziehbar. Anders als im Fußball sei die Teilnahme an dem europäischen Wettbewerb eher eine finanzielle Belastung als ein lukratives Geschäft. Dieses Geld stecke man lieber in die Jugendarbeit, Alles andere würde der teameigenen Philosophie zuwider laufen, so Menzl.Einer der zahlreichen Eigengewächse ist Kreisläufer Vincent Schweiger. Seit 2008 ist der 20-Jährige bei den Fivers, auch er hat bei den Margaretnern seine Leidenschaft für's Handballspielen entdeckt. Seit der Jugend zählt er bereits zu Österreichs Besten, investiert neben seinem Studium pro Woche mindestens 20 bis 25 Stunden in seinen Sport. "Handball ist die Nummer Eins - alles andere wird dem angepasst", so Schweiger. Auch er hat seinen Fokus bereits voll auf das Spiel gegen die Erzrivalen aus Hard gelegt. Gewinnt man am 14. April, darf man tags darauf im Finale gleich nochmal ran. "Bei allen Überlegungen ist dieses Spiel im Hinterkopf", erklärt Schweiger.