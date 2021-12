Was soll das neue Jahr für den Bezirk bringen? Die BezirksZeitung hat sich im Sechsten umgehört.

WIEN/MARIAHILF. 2021 war ein turbulentes und ereignisreiches Jahr für die Mariahilfer. Die Corona-Pandemie bestimmte auch heuer alle Aspekte des Lebens mit und stellte uns vor viele Herausforderungen. Doch der Jahreswechsel ist die Zeit, um optimistisch in die Zukunft zu sehen.

Also, was bringt die Zukunft? Diese Frage hat die BezirksZeitung vier Mariahilfern gestellt – allerdings nicht nach ihren Neujahrsvorsätzen, sondern danach, was sie sich für das kommende Jahr wünschen. Die Antworten fielen so vielfältig aus wie die Anwohner selbst.

Foto: Larissa Weissenberger

Larissa Weissenberger, Juristin

"Für das kommende Jahr wünsche ich mir wieder mehr Stabilität. Zwar bin ich in der glücklichen Lage, ohne große finanzielle Sorgen durch die Krise zu kommen, dennoch merke ich, dass mir die Sicherheit beim Planen fehlt. Ich hoffe, wir kommen bald ohne Lockdown aus und können unbesorgt für die Zukunft planen, egal, ob den nächsten Urlaub oder einen Jobwechsel. Bis dahin wünsche ich allen körperliche und seelische Gesundheit."

Foto: Benno Kosatz

Samuel Hafner, Student

"Ich bin erst vor kurzem nach Mariahilf gezogen und freue mich schon darauf, mich 2022 mehr im Bezirk einleben zu können. Ich hoffe, dass sich die Corona-Situation bald entspannt und ich hier die örtlichen Lokale entdecken kann. Gegen Ende war die Pandemie wieder fordernd. Deshalb wünsche ich mir mehr Zusammenhalt und dass sich genug Leute impfen, damit wir ohne Sorgen ins nächste Jahr gehen können."

Foto: Sarah Bruckner/ KWP

Bogumila Österreicher, Pensionistin

"2022 wünsche ich mir, dass Menschen über 60 Jahre mehr in alltäglichen Angeboten als Zielpublikum mitgedacht werden. Ich hoffe, dass wir bald von dem Bild der strickenden, zurückgezogenen Pensionistin wegkommen. Viele sind sehr aktiv unterwegs. Ich höre zum Beispiel immer wieder von Menschen über 60, dass sie gerne in Klubs gehen würden. Es sollte mehr Veranstaltungen in diese Richtung auch für uns geben."

Foto: Salme Taha Ali Mohamed

Tommy Chen, Gastronom

"Ich wünsche mir, dass die Pandemie endlich vorbei ist. Es dauert jetzt schon so lange. Als Gastronom wünsche ich mir natürlich, dass die Lokale wieder normal öffnen können – aber auch der Handel und andere Bereiche sollen wieder wie früher funktionieren. Ich will keine Lockdowns oder Beschränkungen mehr. Wenn wir wieder unser Leben wie früher leben können, wäre das wirklich super."

