Wie passt das klassische Theaterstück "Ivanov" in die heutige Zeit? Diese Frage beantwortet Sina Heiss in ihrem neuen Werk "Die Überflüssigen".

WIEN/MARIAHILF. Es ist 2020. Die Pandemie hat gerade begonnen. Wien steckt im ersten Lockdown. Inmitten dieser globalen Krise und neuen Normalität spielt das neue Theaterstück "Die Überflüssigen" von Sina Heiss.

Bei dem Werk handelt es sich um eine freie Adaption des russischen Klassikers "Iwanow" von Anton Tschechow, das aus dem 19. Jahrhundert in die heutige Zeit verlegt wurde. Es spielen Jens Claßen, Michaela Kaspar, Raphael Nicholas, Alina Schaller und Georg Schubert.

Große Premiere im TAG

Das Theaterstück feiert seine Premiere am Samstag, 22. Jänner, um 20 Uhr im Theater an der Gumpendorfer Straße TAG (6., Gumpendorfer Straße 67). Am Donnerstag, 20. Jänner, findet bereits eine Voraufführung um 20 Uhr statt.

Die weiteren Termine gibt es auf www.dastag.at zum Nachlesen. Ein Ticket kostet 17 Euro. Die Bestellung ist auf der Website, unter 01/586 52 22 oder per Mail an karten@dasTAG.at möglich.

