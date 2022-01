Das Haus des Meeres beheimatet gleich drei Exemplare der größten Echse der Welt – dem Komodowaran. Das Trio feiert seinen 5. Geburtstag.

WIEN/MARIAHILF. Die Brüder Chaos, Hurrciane und Godzilla sind vor fünf Jahren in der Silvesternacht in Prag geschlüpft. Seit ihrem Umzug nach Wien im Juni 2018 macht das Trio seinen Namen alle Ehre und zählt zu einer der Hauptattraktionen im Haus des Meeres.

Größte Echse der Welt

Bei ihrer Ankunft wogen die drei Brüder lediglich 2,5 Kilo – in der Zwischenzeit haben sie ordentlich zugelegt und bringen bei einer Körperlänge von 2,5 Meter knapp 40 Kilo auf die Waage. Zum Geburtstag bekamen die Echsen ein Futterpaket zum selbst Auspacken (siehe Fotos). Das dient auch dazu, die Reptilien geistig zu fordern.

Knapper Lebensraum

In ihrem natürlichen Lebensraum sind die Komodowarane als gefährdete Tierart eingestuft. Dazu trägt zu einem großen Teil auch der Klimawandel und der dadurch einhergehende Lebensraumverlust bei. In der freien Natur sind die Tiere nur auf ein paar indonesischen Inseln heimisch, was die Inseln auch zu beliebten Touristenattraktionen macht.

