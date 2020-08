Im Rahmen des Street Art Festivals "Calle Libre" wurde dieses Mal die Feuermauer in der Liniengasse 29 bemalt.

MARIAHILF. Das Werk des Künstlerduos Video und Sckre zeigt einen aufbäumenden Pegasus im Moment seiner Geburt. Jakob Kattner organisierte bereits zum sechsten Mal das Festival mit dem Ziel, mehr Straßenkunst und Farbe in Wiens öffentlichen Raum zu bringen. "In Mariahilf haben wir seither einige Mauern verschönert. Eine ganze Wandgalerie befindet sich in der Hofmühlgasse", zeigt sich Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) über den Erfolg erfreut. Das Festival wird vom Bezirk jährlich unterstützt.