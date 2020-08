Bei der Galerie Eisenwaren Kamp gibt es eine Verlosung für einen guten Zweck.

MARIAHILF. Im Rahmen der Ausstellung "Grenzen – innere und äußere Grenzen oder doch grenzenlos?" in der Galerie Eisenwaren Kamp, Stumpergasse 23/1, findet am Freitag, 4. September, eine Verlosung zugunsten des Wiener Kinderhospizes statt. Es gibt Originalkunstwerke, die im Wert von bis zu 250 Euro liegen, für den Preis eines Loses von 40 Euro. Der gesamte Erlös geht dann an das Kinderhospiz Netz – damit werden Kinder und deren Familien unterstützt.