Mehr als elf Millionen Euro fließen in den Klimaschutz und die Bildung des Bezirks.

WIEN/MARIAHILF. Ende 2021 wurde beschlossen: Mariahilf hat heuer 11.506.200 Euro für seine Aufgaben zur Verfügung. Damit ist das heurige Bezirksbudget um zirka 3 Millionen höher als das vom vergangenen Jahr.

Der Löwenanteil mit 4,19 Millionen Euro wird für Kinder und Jugendliche verwendet – beispielsweise für die Instandhaltung der Schulen und Kindergärten, die Betreuung in den Parkanlagen sowie den Jugendtreffs.

Mehr Grün und Kultur

Weitere 3,36 Millionen Euro werden für die Sanierung der Volksschule in der Mittelgasse 24 / Spalowskygasse 5 verwendet. "Die Digitalisierung aller Klassen ist genauso in der Modernisierung berücksichtigt wie begrünte Fassaden, die das städtische Klima verbessern werden", erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ).

In den Umbau des Loquaiparks werden drei Millionen Euro investiert. Das schließt die Installation von kühlenden Wasserspielen, die Entsiegelung des Bodens, die Pflanzung von Stauden und Gräsern sowie die optische Integration der Fußgängerzone in den Park mit ein.

Der Umbau des Loquaiparks ist einer von zwei Großprojekten 2022.

Darüber hinaus soll die Liniengasse Sitzmöglichkeiten und Bäume bekommen. Eine knappe Millionen fließt in den Naschmarkt und fast zwei Millionen in die Spielplätze und Straßenbegrünung. Weitere 2,61 Millionen sollen in den Straßenbau und an die öffentliche Beleuchtung im Bezirk gehen, während der öffentliche Raum und das Zusammenleben mit 1,6 Millionen Euro gefördert werden. Darüber hinaus konnte das Budget für Kultur von 80.000 auf 100.000 Euro erhöht werden.

