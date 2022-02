Im sechsten Bezirk wurden an einem Spielplatz dringend nötige Reparaturen unternommen.



WIEN/MARIAHILF. Die obere Deckenplatte der Rutsche mit Turm und Kletterwand im Minna-Lachs-Park wurde letztens so stark beschädigt, dass sie jetzt gesperrt werden musste. Denn durch den mutwilligen Vandalismus ist ein so großes Loch entstanden, dass Kinder drei Meter in die Tiefe stürzen und sich verletzten könnten.

Aufgrund dieser Gefahr wurde das Spielgerät mit einem Metallzaun abgesichert und ist bis zum Abschluss der Reparatur nicht zugänglich. Eine neue Platte, die die beschädigte ersetzten soll, wurde bereits bestellt. „Kinder müssen sich jedoch noch zwei Wochen gedulden, bis sie wieder emporklettern und hinunterrutschen können“, erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ).

Da die Verantwortlichen nicht bekannt sind, übernimmt der Bezirk die Reparaturarbeiten. Im Budget wurden 20.000 Euro für solche Fälle reserviert.

