Nach nicht ganz einem Jahr freuen sich die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), dass die Sanierungsarbeiten am Raimund Theater nun abgeschlossen sind. Ab September wird offiziell Wiedereröffnung gefeiert.

WIEN/MARIAHILF. Geplant war die Fertigstellung plus erste Premierenfeier mit Jänner 2021. Aufgrund Corona und verzögerter Bauarbeiten verschob sich dies nun um ein paar Monate. Doch jetzt ist es endlich so weit. Die Sanierung, für die rund 12,7 Millionen Euro aufgebracht wurden, ist abgeschlossen.

Erste Vorführungen sind im September 2021 mit einer großen Musical-Gala der Vereinigten Bühne Wien Stars geplant. Ab November wird dann der Musical-Welthit "Miss Saigon" gezeigt. "Wir können es kaum erwarten, das Raimund Theater im Herbst feierlich wiederzueröffnen und den Zuschauerinnen und Zuschauern auch dort wieder ein ganz besonderes Musical-Live-Erlebnis der Extraklasse bieten zu können", so VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck.

Bauliche und technische Modernisierung

Mit den rund 12,7 Millionen Euro wurde im vergangenen Jahr vom Dach bis über die Fassade, der Innenraum bis hin zum Vorplatz saniert. Bedeutet: Es wurden Verbesserungen der baulichen Substanz, unter anderem diverse Trockenlegungsmaßnahmen, mittlerweile dringende Fassaden- und Dachsanierungen durchgeführt und im Zuschauerhaus die Boden-, Wand- und Deckenbereiche neu gemacht.

Auch wurden die Sanitäranlagen im gesamten Gebäude, also Vorder- und Hinterhaus, auf den neuesten Stand gebracht. Bei den haustechnischen Einrichtungen wurden Brandmeldeanlage, die Sicherheitsbeleuchtung, sämtliche Elektroinstallationen und die Kälteanlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Nicht zuletzt wurde durch entsprechende Maßnahmen bei der Haustechnik auch die Energieeffizienz verbessert und die Lüftungsanlage, der Pandemie geschuldet, optimiert.

Raimund Theater erneuert Zuschauerbereich

Künftige Besucherinnen und Besucher können sich jedoch auch auf einen völlig modernisierten Zuschauerbereich freuen. Neben der völlig erneuerten Bestuhlung wurden die Wändelgänge im Parkett sowie im 1. und 2. Rang komplett renoviert, sowie der vorhandene Außenbalkon für mögliche "Events" saniert.

Besonders stolz sind die Vereinigten Bühnen Wien auch auf die umfassenden Maßnahmen zur Barrierefreiheit: Für das künftige Publikum wurde ein Aufzug eingebaut. Im Untergeschoß des Theaters wurde eine zentrale Besuchergarderobe eingerichtet. Adaptiert wurden auch Foyers, Shops und Buffets, sowie der Büro- und Kantinenbereich.

Auch der Eingangsbereich des Raimund Theaters wurde neu gestaltet. Der Vorplatz erhielt eine Grünanlage, ein Wasserspiel und permanente konsumfreie Sitzmöglichkeiten. Zusätzlich wurde an dieser Stelle ein weiterer Eingangsbereich für das künftige Publikum geschaffen. Dieser befindet sich in der Strohmayergasse, die durch Poller auch verkehrsberuhigt wurde. Besonderes Highlight für Geschichtsfreunde: Im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Fassade wurde der ursprüngliche Schriftzug des Raimund Theaters wiedergefunden, freigelegt und restauriert.

"Wir haben sehr viel Zeit und gute Ideen investiert, um das Theater für unsere Gäste attraktiver zu gestalten. Ich freue mich schon darauf, das Publikum im Raimund Theater mit unseren Musicals zum Staunen zu bringen", so der Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien, Franz Patay, und er ergänzt: "Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wesentliche Beiträge geleistet und an dem Erfolg des Sanierungsprojekts mitgewirkt haben, sei ausdrücklich gedankt."

Raimund Theater eröffnet mit Musical-Gala

In die neue Saison wird das Raimund Theater im September 2021 starten. Mit einer großen Musical-Gala aller Stars der Vereinigte Bühnen Wiens Stars. Der Kartenvorverkauf dazu startet voraussichtlich Ende Juni.

Im November lädt das Theater dann zu einem besonderen Schmankerl: Zum Musical-Welthit "Miss Saigon". Dafür hat der Kartenvorverkauf bereits gestartet: An den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien, wie zum Beispiel im Ronacher und Theater an der Wien, sowie online unter www.wien-ticket.at und auch im Wien Ticket-Callcenter täglich von 8 bis 20 Uhr unter der Nummer 01/588 85. Auch sind Karten zu den Vorstellungen im WienTicket-Pavillon bei der Staatsoper am Herbert von Karajan Platz täglich von 10 bis 19 Uhr erhältlich.