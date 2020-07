Pensionisten in Mariahilf haben es auch im Sommer besonders gut. Klimatisierter Aufenthaltsraum und gemeinsame Ausflüge machen es möglich.

MARIAHILF. Auch im Sommer, wenn die Temperaturen jenseits der 30 Grad steigen, ist der Seniorentreff in Mariahilf bestens gerüstet. Denn ausgestattet mit einer Klimaanlage lädt er die Besucher auch an den Hitzetagen in ein kühles Umfeld ein.

Dazu gibt es auch ein "cooles" Programm, wie zum Beispiel Gymnastik, Line Dance, Yoga, Englisch-Konversation, Konzerte und diverse Vorträge. Besonderes Highlight in den Sommermonaten Juli und August sind jedoch gemeinsame Ausflüge nach Greifenstein und Orth an der Donau. Die Fahrten hierzu finden jeweils von Montag bis Donnerstag (Feiertage sind davon ausgenommen) in der Zeit von 13.30 bis 18 Uhr statt. Treffpunkt ist am Loquaiplatz, Ecke Liniengasse. Achtung: Es werden vier Euro Unkostenbeitrag eingehoben und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Busfahrt ist verpflichtend. Nähere Informationen zu den Ausflugszielen sind unter der Servicenummer 01/ 313 99 - 170 112 erhältlich.

Wo ist der Seniorentreff Mariahilf?

Der Seniorentreff Mariahilf ist in der Gumpendorfer Straße 117 beheimatet und hat jeden Montag und Donnerstag von 10 bis 17 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.