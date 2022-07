In Mariahilf sorgt die Umgestaltung der Gumpendorfer Straße seit längerem für Diskussionen. In der Bezirksvertretungssitzung am 30. Juni wurde zwar der Antrag der SPÖ und der Neos zum Start eines Bürgerbeteiligungsprozesses mehrheitlich angenommen - aber ganz glücklich sind nicht alle Parteien damit.



WIEN/MARIAHILF. In der Bezirksvertretungssitzung am 30. Juni wurde entschieden, dass die Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung der Gumpendorfer Straße durch eine Agentur im Herbst durchgeführt werden soll. Dies beruht auf einem Antrag der SPÖ und Neos, der mehrheitlich im Bezirksparlament angenommen wurde.

Die Grünen haben 2020 ihre eigene Bürgerbefragung durchgeführt.

Zu den Befürworterinnen und Befürwortern gehörten auch die Grünen Mariahilf, die in voller Zahl für den Antrag gestimmt haben. Gleichzeitig taten sie am 30. Juni auch ihre Kritik kund. Denn am gleichen Tag wie die Bezirksvertretungssitzung stattfand, wurden am Vormittag Folder von den Grünen an die Haushalte der Anwohnerinnen und Anwohner der Gumpendorfer Straße verschickt, in der sie ihre eigenen Wünsche für die Gumpendorfer Straße abbildeten.

Grüne wollen mehr Transparenz

Darüber hinaus kritisieren die Grünen Mariahilf auch, dass die Potentialanalyse, die Anfang des Jahres ebenfalls von einer unabhängigen Agentur durchgeführt wurde, bis dato veröffentlicht wurde. Dessen Veröffentlichung hatte die Partei bereits bei der vergangenen Bezirksvertretungssitzung gefordert.

Die FPÖ will von den Mariahilferinnen und Mariahilfern wissen, ob sie die Gumpendorfer Straße überhaupt umgestalten wollen.

Damals hieß es jedoch, dass dies nur zu Teilen geschehe und der Zeitpunkt von der Bezirksvorstehung gewählt worden sei. "Wir wollen aber, dass es jetzt schon geschieht, damit die Bürgerinnen und Bürger vorher wissen, was möglich ist", erklärt Bezirksvorsteher-Stellvertreter Michi Reichelt (Grüne).

Mit ihren Foldern verwiesen die Grünen auch auf eine Befragung von 450 Anrainerinnen und Anrainern, die sie 2020 durchgeführt haben (die BezirksZeitung berichtete). Trotzdem wurde die Forderung der Grünen damals mehrheitlich der Bezirksentwicklungs- und Mobilitätskomission zugewiesen und dann abgelehnt.

FPÖ will Status Quo erhalten

Kritik gab es auch von der FPÖ Mariahilf. Allerdings war Mandatar Yves Bertassi der einzige der Bezirkspartei, der gegen den Antrag von SPÖ und Neos stimmte. Zwar meldete sich dieser während der Sitzung nicht zu Wort - dafür sendete er gemeinsam mit Klubobmann Leo Kohlbauer am darauffolgenden Tag, am 1. Juli, eine Presseaussendung aus. Darin kritisierte er die Pläne zur Umgestaltung und bezeichnete diese als "echte Heuchlerei".

„Es ist eben nicht ergebnisoffen, sondern schlicht demokratiepolitisch unwürdig, wenn eine sündhaft teure Agentur, die großes Interesse an einem Umbau hat, den Umbauwunsch des Bezirksvorstehers mit Teilen der Anrainer diskutiert“, so Kohlbauer

Die Sorge sei, dass bei der Bürgerbeteiligung nicht der Erhalt der Gumpendorfer Straße so wie sie derzeit ist, abgefragt wird. Stattdessen fordere die FPÖ eine Befragung der gesamten Bezirksbevölkerung und nicht nur der Anrainerinnen und Anrainer der Gumpendorfer Straße, ob diese überhaupt umgebaut werden soll.



