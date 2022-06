Was wollen die Mariahilferinnen und Mariahilfer in der Gumpendorfer Straße verändern? Mit dieser Frage soll sich ab Herbst ein Bürgerbeteiligungsprozess im Bezirk auseinandersetzten. Die Entscheidung dazu beruht auf einem Antrag von SPÖ und Neos, der in der Bezirksvertretungssitzung mehrheitlich angenommen wurde.

WIEN/MARIAHILF. Seit Jahren spaltet die Gumpendorfer Straße die Gemüter in Mariahilf. Während sich alle Fraktionen im Bezirk einig sind, dass sie umgestaltet gehört, teilen sich die Meinungen bei der Frage, wie das vonstattengehen soll.

Die Gumpendorfer Straße ist lang, grau und weist kaum Grün auf.

Dass das eigentlich die Anrainerinnen und Anrainer entscheiden sollen, darin sind sich alle sicher. Nachdem Anfang dieses Jahres eine erste Potenzanalyse der Gumpendorfer Straße von einer unabhängigen Agentur durchgeführt wurde (die BezirksZeitung berichtete), soll jetzt die Bürgerbeteiligung mit den Anrainerinnen und Anrainern beauftragt und im Herbst durchgeführt werden.

Aktive Befragung

Zu diesem Zweck stellten SPÖ und Neos in der Bezirksvertretungssitzung am 30. Juni einen Antrag zur Durchführung eines Bürgerbeteiligungsprozesses zur Gumpendorfer Straße. Ziel sei es, die "Lebensader des Bezirks" klimafit und nach den Bedürfnissen aller Bürgerinnen und Bürger in Mariahilf zu gestalten. Deswegen soll im Rahmen des Prozesses auch deren Wünsche, Anregungen sowie Sorgen gesammelt werden.

Was denkst du über der Umgestaltung der Gumpi?

Damit man im Rahmen der Bürgerbeteiligung auch jene Anrainerinnen und Anrainer erreicht, die normalerweise an solchen Prozessen nicht teilnehmen, habe man einiges vorbereitet. "Wir möchten direkt auf die Menschen zugehen und sie dort ansprechen, wo sie leben und sich aufhalten", erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ).

57A soll bleiben

Im Zuge der Umgestaltung möchte man auch für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Darüber hinaus sei auch die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und die Einkaufs-, Gastro- und Nahversorgungsinfrastruktur ein wichtiges Anliegen für die Parteien neben der Tatsache, dass sie zur Erreichung der Klimaziele der Stadt beitragen wollen. Aber auch die Bedürfnisse der ansässigen Sozial- und Gesundheitseinrichtungen ebenso wie Kulturstätten sollen in die Erhebung einfließen.

Der Beteiligungsprozess soll auf den Ergebnissen der Analyse aufbauen. „Ein Bürgerbeteiligungsprozess braucht klare Rahmenbedingungen, weil sonst Erwartungen geweckt werden, die nicht erfüllt werden können. Für die ÖVP Mariahilf ist der Erhalt der Öffis, konkret des 57A in der Gumpendorfer Straße, eine solche Rahmenbedingung", stimmt Gerhard Hammerer, Bezirksparteiobmann der ÖVP dem zu.

Die ÖVP will dafür sorgen, dass der öffentliche Verkehr und vor allem der 57A noch gut auf der Gumpendorfer Straße fährt.

"Für uns ist es nicht nur eine Frage der korrekten Abwicklung, sondern auch eine Frage des Respekts und der Wertschätzung, dass Bürger eine inhaltliche Rückmeldung erhalten, wie ihre Ideen berücksichtigt werden können", erklärt Sandro Beer, der Klubvorsitzende der SPÖ Mariahilf. "Wenn einzelne Beiträge verworfen werden müssen, sollen sie eine ehrliche und nachvollziehbare Erklärung erhalten."

Analyse wird veröffentlicht

Der Antrag von SPÖ und Neos wurde im Bezirksparlament mehrheitlich gegen die Stimme des FPÖ-Mandatars Yves Bertassi angenommen. Einstimmig angenommen wurde hingegen der Antrag der Gründen betreffend Einbeziehung der Hofmühlgasse in den Beteiligungsprozess für die Gumpendorfer Straße, wie auch zur Veröffentlichung der Potentialanalyse der Gumpendorfer Straße auf mariahilf.wien.gv.at.

Der Antrag der SPÖ und Neos zum Start der Bürgerbeteiligung wurde mehrheitlich angenommen.

Bei letzterem handelt es sich um ein Thema, das bereits in Form einer Anfrage bei der letzten Bezirksvertretungssitzung im März diskutiert wurde, da die Grünen schon damals die Veröffentlichung der Analyse forderten.

