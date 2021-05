WIEN/MARIAHILF. Alles neu macht der Mai - für die Gastronomie der Wiener Märkte stimmt dies heuer sprichwörtlich. Am 19. durfte nach über einem halben Jahr Lockdown wieder geöffnet werden, und - ein Novum - das zukünftig auch am Sonntag und an Feiertagen (meinbezirk hat berichtet).

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dazu in einem Tweet am 22. Mai: "Fortschrittskoalition wirkt: ab morgen hat die Gastronomie auf den Wiener Märkten auch sonntags immer geöffnet."

Lokalaugenschein - wörtlich genommen

Und tatsächlich, ein Lokalaugenschein am heutigen Sonntag zeigt es eindrucksvoll: Die Erweiterung der Öffnungszeiten wird augenscheinlich gut angenommen.

Die Wienerinnen und Wiener lassen es sich trotz des eher kühlen Wetters gut schmecken. Drinnen sowieso und auch im Freien, wo sich die Sonne erst gegen Abend blicken lässt. Die Frage, ob das Lokal Heizschwammerln besitzt oder nicht, scheint die Ortswahl weniger zu beeinflussen als der Gusto nach dem jeweiligen Angebot.

Es herrscht gute Stimmung, die Freude über die wiedergewonnene Freiheit ist zu spüren, auch wenn alles sehr diszipliniert von statten geht.

Zentrale Treffpunkte

Ludwig auf Twitter: "Das bedeutet vor allem nach der langen Zeit des Lockdown eine willkommene zusätzliche Belebung unserer vielen Wiener Grätzln am Wochenende, deren zentraler Treffpunkt die Wiener Märkte darstellen."

Für den Naschmarkt heißt das künftig, dass in den Marktküchen auch am Tag des Herrn gekocht, geschabt, geschält, gewaschen, gerührt und abgeschmeckt werden darf, dass es eine Freude ist. Verspeisen dürfen die Gäste die angebotenen Köstlichkeiten zwischen 10 und 21 Uhr. Freilich unter den bekannten Regeln: getestet, genesen oder geimpft.

Sonntag ist Markttag

Die Entwicklung freut auch Koalitionspartner NEOS. Märkte-Sprecher Markus Ornig begrüßt die Neuregelung gegenüber der APA: „Wir haben uns diese Freiheit für die Gastro-Betriebe auf den Märkten immer gewünscht und freuen uns, dass diese Maßnahme nun umgesetzt wird.!“

Auf der Hompage der NEOS Wien ergänzt Ornig: „Die Sonntagsöffnung der Gastronomiebetriebe auf den Märkten ist ein erster wichtiger Schritt zur Attraktivierung der Grätzel. Ich bin überzeugt, dass die Wienerinnen und Wiener künftig gern mit ihren Familien und Freunden diese Möglichkeit nützen werden und es in Zukunft heißt: Sonntag ist Markttag!“

Zumindest dort, wo es auch Gastronomiebetriebe gibt... Einzig der Meiselmarkt bildet eine Ausnahme. Dieser befindet sich in einem geschlossenen Raum und bleibt an Sonn- und Feiertagen zu.

https://www.meinbezirk.at/wien/c-lokales/alle-maerkte-wiens-im-ueberblick_a4260255