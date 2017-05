Allan Taylor (UK) live @ Schwarzberg

Konzert: ALLAN TAYLOR (UK)am So., 11.06.2017 um 20h@ Schwarzberg, 1040 Wien, Schwarzenbergpl. 10www.schwarzberg.wienmehr als 45 Jahre "on the road", mehr als 20 Soloalben (und Mitwirkung an vielen weiteren), nahezu jedes wichtige Folkfestival, jeden Folkclub here, there and everywhere bespielt - was kann man zu ALLAN TAYLOR (* Brighton, UK, 1945) noch sagen ? VIelleicht, dass er einer der beeindruckendsten Live-Musiker ist, den man erleben kann, dass seine Songs einfach ganz tief unter die Haut gehen und seine Konzerte 2+ Stunden eintauchen in eine andere Welt bedeuten. Klassischer britischer Folksänger und ein ekzeptionell guter Gitarrist.tickets bei othmarloschy@gmx.at oder bei der JUGENDINFO WIEN -Vorverkauf € 15,- Abendkassa € 18,-pic by Pollert /Allan Taylor homepagewww.allantaylor.com