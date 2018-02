Auf dem roten Stuhl mit Chonchita

Nach der restlos ausverkauften Premiere der LIVE SHOW von AUF DEM ROTEN STUHL setzt Bernhard Egger die Serie im STADTSAAL Wien mit einem Weltstar fort – CONCHITA. Nach ihrem Sieg beim ESC im Jahr 2014 sang Conchita u.a. im ausverkauften Sydney Opera House, war zu Gast in den bedeutendsten Talk-Shows der Welt und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Im Februar 2018 tritt sie gemeinsam mit dem BBC Orchestra im London Palladium auf, danach nimmt Conchita am 11.03.2018 auf dem roten Stuhl Platz, um in der ersten Halbzeit der Matinee über die Höhen und Tiefen ihrer Karriere zu plaudern. In der zweiten Hälfte erwartet das Publikum ein musikalisches Set mit großartiger Band, am Schlagzeug Bernhard Egger in seiner zweiten Berufung. Nach über 100 Interviews auf YouTube mit prominenten Gästen aus Kabarett, Schauspiel, Musik und Sport etabliert sich die Gesprächsreihe von Bernhard Egger nun auch auf der Bühne. Ein Ort, der ihm nach 25 Jahren als Musiker durchaus vertraut ist. Die Interviewreihe AUF DEM ROTEN STUHL und der STADTSAAL Wien bilden seit einigen Jahren ein gutes Team. Das legendäre Interview mit Conchita Wurst, aufgezeichnet kurz vor dem denkwürdigen ESC-Sieg im Jahre 2014, ist mit knapp 400.000 Aufrufen noch immer das meist gesehene Interview auf dem YouTube-Kanal von Bernhard Egger. Es wurde backstage im STADTSAAL Wien aufgezeichnet.