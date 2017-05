CNIGHT#04 // Klassik goes Underground - am 17.5. im SCHWARZBERG (ex OST-Klub)

mit Rémy Ballot, Seda Röder, u.a., Werken von Maurice Ravel, Olivier Messiaen und einer Reise in die tiefsten Atome des Klaviers.

Als Rémy Ballot vor 10 Jahren aus Paris in Wien ankam, wusste er noch nicht, dass man ihn heute zu den aufregendsten Bruckner-Dirigenten zählen würde. Bei seinen Konzerten entstehe etwas Mystisches, so sagt man. Kein Wunder, dass er es mit seinen CD-Einspielungen bis zur Grammy-Nominierung geschafft hat. Für die CNIGHT tauscht Rémy Taktstock gegen Geigenbogen und begibt sich zusammen mit dem Pianisten Johannes Wilhelm auf Spurensuche nach französischem Impressionismus und der eingehenden Faszination der Musik. Dabei unterstützen ihn Maurice Ravel mit seiner vielseitigen G-Dur Sonate und das wundersame „Thème et Variations“ von Olivier Messiaen.Aus Istanbul stammt die Pianistin Seda Röder und sie macht aus dem Klavier ein Gesamtkunstwerk. Bei ihrem Projekt „PlastikPiano verwendet Seda jeden Zentimeter eines Konzertflügels. Mit präparierten Saiten, live-elektronischer Abnahme, Loops und spektakulären Effekten verwebt und verarbeitet sie alle denkbaren Klänge, die aus einem Klavier entstehen können. Dazu dient der Flügel auch als Rhythmusinstrument, erschafft eine faszinierende neue Klangwelt und begleitet uns auf eine rund vierzigminütige Reise in die tiefsten Atome des Tasteninstruments.Für die virtuellen Wandmalereien zuständig: die Visual-Designer der Gruppe Lichterloh. Einklang, Ausklang und Pausenklang übernehmen wieder unsere Resident-DJs von Engelsharfen & Teufelsgeigen (Rhiz Wien).