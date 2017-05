Heilbutt & Rosen präsentiert Che GueVavra

Das neue Programm von Heilbutt & Rosen Mastermind Helmuth Vavra.



Wie viele Revolutionen sind schon in Kinderzimmern von milchgesichtigen Pubertierenden ausgerufen worden, um das Establishment hinwegzufegen? Wie vielen hat Arafats Palästinenserschal auf dem Schulhof zum Gefühl der Größe verholfen? Eine von vielen Fragen, denen der heimische Vollblut-Kabarettist Helmuth Vavra in seinem zweiten Solo-Programm „Che GueVavra“ nachgeht, und resümiert, was vom rebellischen Teenager übrig geblieben ist. Bei Che GueVavra sind die Heilbutt&Rosen-Gründer wieder unter sich. Helmuth Vavra wird von seinem Co-Autor Berthold Foeger am Klavier begleitet und präsentiert sich gewohnt pointiert und in herrlicher Selbstironie.