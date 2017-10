Mai Cocopelli Wenn es Winter wird

Ein Cocopelli-Winterkonzert für große und kleine Ohren



Welches Kind freut sich nicht auf den ersten Schnee? Rund ums Schlittenfahren, Schneemannbauen und Kekse backen dreht sich das Mitmachkonzert der Kinderliedermacherin Mai Cocopelli. Da rückt man gerne ein Stückchen näher, lauscht den poetischen Liedern und stimmt ein in den fröhlichen Gesang. Bereits über 20 Jahre schreibt Mai Cocopelli sehr erfolgreich Lieder für Kinder. Ihre Musik wurde mehrfach international ausgezeichnet. In ihrem Konzert präsentiert sie mit ihrer jungen, dynamischen Family Band ihre beliebtesten Winterlieder. Cocopelli Kinderlieder machen das Herz weit und wecken die Freude am Singen. Am Ende singt ein Meer aus Kinderstimmen unterstützt von ihren Eltern altbekannte Weihnachtslieder in neuem Gewand und stimmt sich auf diese Weise ein, auf das nahende Fest der Liebe.



Mai Cocopelli: Gitarre, Ukulele, Gesang



Oliver Kerschbaumer: Klavier, Schlagzeug, Gesang



Lukas Klement: Schlagzeug, Bass, Gesang



Ciara: Bass, Schlagzeug, Ukulele, Glockenspiel



ab 4 Jahren