remasuri langer Einkehrsamstag

Auch heuer leitet der Stern die Ottakringer Kult-Dialektband nach Bethlehem – und der STADTSAAL liegt genau am Weg. Das kann doch bitte kein Zufall sein! Feiern Sie also mit der nach Lametta duftenden remasuri-Partie einen ausgelassenen Weihnachtsabend mit Pulverschnee und Schellenklang. Gegeben werden frieden- und freudenbringende Weihnachts-Hits sowie annähernd besinnliche Geschichten. Vom Wirtenspiel und der Herbertsuche ganz zu schweigen! Der engelsgleiche Jimmy Schlager wird die Partie großzügig mit seiner Anwesenheit beschenken und in aller Saloppizität ein Posaunensolo schmettern bis der Himmel sich auftut und es im breitesten Akkudativ donnert: „Folget dem Stern, Sakrament!“

Die Besatzung des remasuri-Wirtshauses:Christoph „Herr Wirt“ Michalke – Gesang, GeschichtenMaria „Frau Marie“ Mitterlehner – Gesang„Sinnierer-Koal“ Carl Majneri – GitarreJürgen „da Dokta“ Mitterlehner – SaxophonStefan „grüner Tee“ Mayrhofer – BassTino „Kistenmann“ Klissenbauer – AkkordeonPeter „sie nannten ihn“ Barborik – Schlagwerk