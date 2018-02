Open Mic im Schikaneder Kino hosted by Willlachen Comedy Club e.V.

Es ist soweit: Unsere Show verläßt auch mal den Keller und praktiziert Neuartiges im Kino!Sei live dabei:Wenn unsere Show Willlachen.at auf Okto TV ausgestrahlt wird, schauen wir auf die große Kino-Leinwand.Im Kollektiv ziehen wir uns Formate wie "Herzblatt Reloaded", "Bundesagentur für Unvermittelbare", "Mördertalente" uvm rein.Persiflagen, Satire und Trashcomedy – alles was unsere „politische Unkorrektheit“ begehrt ;-)

Im Anschluß daran gibt es eine „Open Mic Night" hosted by Willlachen.Anchorman von Strohhalm und andere Willlachen-Legenden wie Georg aus Wien und uvm. treten auf.Herzliche Einladung auch an alle Comedians und Stand-Ups.Es darf jeder ran (10 Minuten Slots), der sich gerne mal auf einer Bühne ausprobieren möchte.Wer von euch Lust hat, bitte kurze Voranmeldung. „Es warad wegen der Organisation...“ ;-)Als special guests des Abends rocken die musikalischen Live-Acts MC schlechter Rapper und Paul Jets.“Hier ein Vorgeschmack:MC Schlechter Rapper:Paul Jets:Wir freuen uns auf einen einzigartigen Abend, den es so noch nicht gibt!Eine tolle Premiere der Willlachen Show 2018 / Episode 1!!!Bitte Zusage-Button drücken. Wir sorgen für eine unvergessliche Nacht!Zwecks Kostendeckung der Saalmiete, beträgt der Eintritt € 7,-