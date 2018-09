Das TAG startet in die Herbst-Saison

14.09.2018, 15:03 Uhr

Das Theater an der Gumpendorf, abgekürzt TAG, ist wieder zurück. Den Sommer gut überstanden, präsentiert es das Programm für die neue Saison.

MARIAHILF. Die Stimmung bei Gernot Plass und Ferdinand Urbach bei ihrer Pressekonferenz zur Vorstellung der kommenden Saison, ist zwiegespalten. Plass als künstlerischer und Urbach als kaufmännischer Leiter, bilden zusammen die Geschäftsführung des TAG. Wie viele andere Theater, haben auch sie mit Bugdet, Förderungen, Personaldecke und etc. zu Kämpfen. Aber der Spaß an der Arbeit und die Vorfreunde auf die anstehenden Produktion macht alles wieder gut.

Uraufführungen





Wiederaufnahmen



Moment! 7th International Improv Festival Vienna

Drei Uraufführüngen, drei Wiederaufnahmen und ein Inprovisationstheater stehen am Programm des TAG.Ed. Huaswirth und dem Ensemble2018 feiert die Republik ihr 100 Jahre Jubiläum. Anlässlich dazu ist dieses Stück sehr frei nach Giovanni Boccacccios "Il Decamore" entstanden. "Ein brisanter und äußerst witziger Abend zu den großen gesellschaftlichen Umbrüchen in unserer Gegenwart."Samstag, 17. Nowember, 2018, 20 UhrArturas ValudskisDie Eigenprduktion ist eine sehr freie Adaption von Anton Tschechows letztem Stück "Der Kirschgarten". Der Klassiker hat die russische Provinz mit seinen veramrten Landadeligen zu Thema.Smastag, 2. Februar 2019, 20 UhrBernd Liepold-MosserWie in Gerhart Hauptmanns bekannten Naturalismus-Drama stellt auch Mosser Fragen nach dem Ringen um die Erfüllung von Lebensträumen und den Machtspielen der Unterdrückung und der Ausbeutung zwischen Menschen.Mittwoch, 3. April 2019, 20 UhrEine Bühnenfassung von Konrad Bayers zuletzt erschienem Roman "der sechste sinn". Im Mittelpunkt steht der Kampf des Protagonisten mit der Realität. Getrieben wird er dabei durch die Höhen und Tiefen einer Liebesgeschichte.29. September 2018, 20 UhrDie Kömodie hat ein Klassentreffen zu Thema. Abschlussjahrgang 1991. 27 Jahre Später setzt das Stück an."Man wird 80 Minutwn lang kolossal unterhalten, wie von manchen Woody-Allen-Filmen aus den Neunzigern"Donnerstag, 11 Oktober 2018, 20 UhrEin Klassiker des englischen Lyrikers Shakespeare. Das Drama rund um Lady Macbeth ist als freie Adaption von Gernot Plass im TAG zu Sehen.Mittwoch 17. Oktober 2918, 20 UhrZusätzlich zu den Theaterpoduktionen, gibt es auch wieder ein Festival, das sich der Improvisation widmet. Von 4. bis 9. Oktober, sind täglich ab 19.30 Uhr, hochkarätige Gaste aus der internationalen Impro-Theater-Szene zu Sehen.Info: www.dastag.at/produktionen/moment18.html