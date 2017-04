Fit im Frühling: Neue Angebote im Seniorentreff

24.04.2017, 08:40 Uhr

Auch Gymnastik wird in der Gruppe gemacht. Die sportlichen Unternehmungen sind so angelegt, dass jeder mitmachen kann. Die Übungsleiter nehmen auf die Kondition der Teilnehmer Rücksicht. "Sie achten darauf, dass unseren reiferen Sportlern noch genug Luft bleibt und der Spaß nicht verloren geht", so Maria Boyer, die den Gumpendorfer Seniorentreff leitet. Sie gibt gerne Auskunft über das Bewegungsprogramm. Informationen gibt es direkt vor Ort im Treff oder unter Tel. 01/313 99170129.