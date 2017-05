Neues Fair-Play-Team in Mariahilf im Einsatz

03.05.2017, 08:24 Uhr

Das faire Miteinander im öffentlichen Raum des 6. Bezirks ist das Einsatzgebiet von Stephanie Pongratz und Gian Bonev.

MARIAHILF. Das Fair-Play-Team kennen die Mariahilfer, denn es ist bereits seit sieben Jahren im Einsatz. Seither kümmern sich die Mitarbeiter um die gemeinsame faire Nutzung des öffentlichen Raums. So trifft man sie in den Mariahilfer Parks und auch an anderen öffentlichen Plätzen. Das Team hat sich heuer personell verändert: Stephanie Pongratz und Gian Bonev sind ab sofort in den Nachmittags- und Abendstunden unterwegs, um schlummernde Konflikte bereits im Ansatz zu lösen. Sie fördern gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme.

„Sie sind erst kurz im Einsatz, genießen aber schon hohe Akzeptanz und konnten schon eine gute Vertrauensbasis zu Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aufbauen“, so Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ). Er verweist in dem Zusammenhang auf das Nachbarschaftsfest am 2. Juni im Minna-Lachs-Park, wo das Programm von Fair Play gestaltet wird. Stephanie Pongratz und Gian Bonev sind pädagogisch ausgebildet und spezifisch geschult. Und wer die beiden noch nicht kennt, erkennt sie an ihren Taschen und Rucksäcken mit der Fair-Play-Team-Aufschrift.