Schöner Südtiroler Platz aber keine Bio Tonnen mehr für die Bewohner

08.05.2017, 16:18 Uhr

Wir vom Veganer-Wien-Blog haben heute eine Mail bekommen und versuchen nun die Ansprechsperson damit zu erreichen um eine Lösung zu finden.Anbei das MailHi,ich, eine Bewohnerin der wunderschönen Graf-Starhemberggasse im 4. Bezirk, weiß unser nettes "Grätzel" wirklich sehr zu schätzen - vor allem auch die ansprechende Neugestaltung des Südtirolerplatzes, an dem ich jeden Tag vorbeikomme. Allerdings gibt es seit Beginn der Baustelle eine Kleinigkeit, die ich sehr bedauerlich finde: Die diversen Mülltonnen, die auf dem Platz entlang der Schelleingasse aufgestellt waren, wurden im Zuge der Arbeiten entfernt. Nun habe ich für Glas, Metall, etc. bereits einen Ersatz gefunden (zu dem ich allerdings ein ganzes Stück weit gehen muss), nur habe ich in meiner Nähe meines Wissens nach keine Möglichkeit, meinen Biomüll getrennt zu entsorgen. Als engagierte Mülltrennerin macht es mich ziemlich unglücklich, wenn ich nun alles in den Restmüll werfe und ich bin in der Umgebung bestimmt nicht die Einzige, die davon betroffen ist. Mein Wunsch für den 4. Bezirk ist also, dass wir unsere Mülltonnen am Südtirolerplatz wieder zurückbekommen.Liebe Grüße,eine Bewohnerin :)

Wir vom Veganer-Wien-Blog und von Veganer-Wien-Blog's Bürgerinitative Margareten würden uns freuen wenn Die Grünen Wien , SPÖ Sektion Obere Wieden​ und/oder Grünraum 4 - Die Grünen Wieden​ eine Antwort diesbezüglich an uns senden würden mit der Hoffnung das es bald wieder eine Biotonne auf dem #Südtiroler-platz geben wird._--------------------------------------------------------------------------------------------------Die Antwort von den Grünen Wieden die Frau Neuroth gesendet hat ist toll und zeigt wie super es ist wenn aktive und schnell in der Politik gearbeitet wird.Lieber Herr Ackerl!Die Altstoff-Sammelinsel, so heißen die Mülltrenn-Container offiziell, wurden nur etwas verschoben, und zwar Richtung Argentinierstraße und befinden sich jetzt in der Schelleingasse Ecke Südtirolerplatz. Natürlich wollen wir, dass die BewohnerInnen der Wieden weiterhin den Müll trennen können. Ich bedanke mich für die Anfrage, denn das bedeutet, dass die Kommunikation über die Verlegung leider nicht geklappt hat.Ich werde sehen, ob wir eine Tafel aufstellen können, die auf den neuen Standort hinweist. Darf ich Sie bitten auch diese Information an die Bewohnerin aus der Graf Starhemberggasse weiterzuleitenMit herzlichen GrüßenBarbara Neuroth