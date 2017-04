Sofa-Talk mit Bezirksvorsteher Rumelhart

28.04.2017, 11:19 Uhr

Markus Rumelhart ist wieder mit seinem Sofa im Bezirk unterwegs - am 4. Mai um 19 Uhr ist die erste Station des "Sofa-Talks" der Kurt-Pint-Platz.

MARIAHILF. Ein Sofa im öffentlichen Raum? Dieses Bild dürfte in Mariahilf schon bekannt sein, denn schon in den vergangenen zwei Jahren war Bezirksvorsteher Markus Rumelhart mit seinem "mobilen Wohnzimmer" unterwegs, um die Bezirksbewohner in lockerer Atmosphäre zum Gespräch zu treffen. Dabei wird das Sofa wandern: Am Donnerstag, 4. Mai, ist Rumelhart um 19 Uhr am Kurt-Pint-Platz. Am Montag, 8. Mai, ist er um 9 Uhr am Fritz-Grünbaum-Platz. "Ich sehe es als meine Aufgabe, Anregungen für den Bezirk direkt vor Ort zu sammeln", so Rumelhart, der sich auf zahlreiche Besucher freut.