Straßenfeste: Der sommerliche Partyplan für Mariahilf

03.05.2017, 08:25 Uhr

Bei so vielen Festen kann man leicht den Überblick verlieren. Deshalb liefert die bz einen Überblick, wann in welcher Gasse gefeiert wird. Es gibt viel zu tun.

MARIAHILF. In Mariahilf wird Nachbarschaft großgeschrieben und wo sollte man sich besser kennenlernen als auf Festen im öffentlichen Raum? Am 25. Mai startet der heurige "Mariahilfer Partyreigen" und zieht sich durch den ganzen Sommer. Hier vorab eine Übersicht, damit der Urlaub nicht zur falschen Zeit geplant und das Straßenfest vor der eigenen Haustür versäumt wird.(25. Mai, 15 bis 21 Uhr): Das siebte Esterházygassenfest findet in der unteren Esterházygasse statt, eingeladen wird von TAG, Hafenjunge und Finkh. Wie immer dabei: Open Stage mit Live-Musik-Einlagen, Bastelstationen, Flohmarkt mit TAG-Kostümen, PRIMEBOX-Fotobox, Gassen-Cocktails von der MIRANDA-Bar und Eis in der Tüte.

(2. Juni, 15 bis 18 Uhr): Beim Fest im Minna-Lachs-Park laden Mariahilfer Einrichtungen mit buntem Programm zum Kennenlernen ein. Neben Information und Beratung wird ein Programm für Groß und Klein geboten: Line Dance und Gymnastik, Kinder-Rad-Spaß, Spiel- und Sportprogramm, Kinder-Gesundheitsstraße, WiG-Life-Lounge, Nachbarschaftsquiz, Training für die Sinne, Grätzelspaziergang und vieles mehr.(3. Juni, 14 bis 20 Uhr): Mariahilf ist bunt und stolz darauf – und setzt ein Zeichen gegen Homophobie. Initiativen für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen informieren und präsentieren sich und bieten ein buntes Showprogramm. Hauptact wird Wiener Blond sein.(9. Juni, 17 bis 22 Uhr): Die Nachbarschaft der Hirschengasse lädt zum zweiten „Langen Tisch“ in der Gasse ein. Kennenlernen sowie gemeinsames Essen und Trinken stehen im Mittelpunkt des geselligen Grätzelabends. Bitte Sessel, Essen und Getränke mitbringen. Anmeldung: hirschengasse@gmx.at(17. Juni, 13 bis 22 Uhr): Geschäftsleute und Nachbarn aus der Theobaldgasse bringen die Gasse zum Klingen! DJ-Line-up, Modeflohmarkt, Drinks und Snacks sind garantiert.(22. Juni, 15 bis 19 Uhr): Unter dem Motto: „5 Jahre, 5 Gedanken, 5 Wünsche“ wird mit Groß und Klein geplaudert. Essen und Getränke sowie Darbietungen, Spiel, Spaß und Entspannung auf der frisch bemalten Corneliusstiege und dem grünen Rasen davor.ist am 24. Juni noch ein Straßenfest in der Proschkogasse: Hier schließt sich das Grätzel um die Linke Wienzeile zusammen. An Bord sind das Lokal Kuku, die Rosa Lila Villa, die Schulen in der Hofmühlgasse und weitere sollen dazukommen. Am 30. Juni feiert das Tonstudio "t-on" 20-jähriges Jubiläum auf dem Flohmarkt-Areal beim Naschmarkt – musikalische Highlights inklusive. Hier ist die Koordination mit den Dienststellen der Stadt Wien allerdings noch im Laufen. Die bz wird natürlich berichten, sobald das Programm steht. So oder so: Gelegenheiten zum Feiern und Kennenlernen im öffentlichen Raum gibt es genug.