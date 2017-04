Suzanne Preston zeigt Ihnen die Praxis des Engelkarten Legens.

Suzanne Preston gewährt Ihnen Einblicke in die Engelkarten nach Doreen VirtueTauchen Sie ein in die Welt der Engel, reinigen und öffnen Sie Ihre Sinne für die Engel-Energie in Verbindung mit der eigenen Intuition. Lernen Sie über Techniken die Engel-Botschaften und Engel-Energie deutlicher zu spüren. Suzanne Preston, ausgebildet von Doreen Virtue in Engeltherapie-Methoden, vermittelt Ihnen einen Abend lang Einblicke in Ihre Angelic Vibration Sessions. Sie gestaltet diesen mit einer Mischung aus Information und Praxis.