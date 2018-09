Umbau startet: Alles neu am Oskar-Werner-Platz

17.09.2018, 09:16 Uhr

Der Platz wird nach den Vorschlägen der Mariahilfer erneuert. Gearbeitet wird bis Ende Oktober.

Die Änderungen im Überblick:

MARIAHILF. Hitzig waren die Diskussionen bei der Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung des Oskar-Werner-Platzes; ausgezahlt haben sie sich allemal: Denn jetzt geht's ans Eingemachte – an die Aufwertung des Platzes.Wasserrohre und Stromleitungen wurden bereits ausgetauscht, nun beginnen die Arbeiten für einen attraktiven Grätzeltreffpunkt.• Der gesamte Bereich – 530 Quadratmeter – wird auf eine Höhe gebracht und neu gepflastert.

• Fahrbahn und Gehweg werden optisch getrennt: Die Fahrbahn wird grau gepflastert, für den Gehsteig gibt's grau-braune Steine und er hebt sich dadurch farblich ab.• Künftig gibt es außerdem zwei zusätzliche Grünflächen: eine an der Kreuzung mit der Mittelgasse und Garbergasse und eine zweite an der Ecke Millergasse gegenüber der großen Platane. Bei der Platane selbst kommen übrigens neue Rundbänke hin.• Außerdem werden zwei Bäume – nämlich chinesische Wildbirnen – gesetzt: Es handelt sich dabei um wunderschöne, weiße Frühjahrsblüher mit schöner Herbstfärbung, die auch den "Stress" in einer Großstadt gut verkraften können.• Unter den Bäumen werden Stauden gepflanzt, die Farbe Gelb wird diesbezüglich dominieren. Rundherum kommen Gräser hin, deren Blüten- und Fruchtstände besonders im Winter ein Blickfang sind."Bitte etwas Geduld" heißt's für Autofahrer während der umfangreichen Bauarbeiten: Einige Bereiche rund um den Oskar-Werner-Platz müssen für den Verkehr gesperrt werden. Außerhalb der Arbeitszeit wird eine Restfahrbahn aufrechterhalten. Auch einige Einbahnen müssen provisorisch geändert werden.Nach Fertigstellung des Platzes – geplant für Ende Oktober – dürfen die Mariahilfer dann nochmal ihre Ideen einbringen. Mit Bezirk und Planungsexperten wird dann über die Millergasse diskutiert: Auch diese soll umgestaltet werden.Der Knackpunkt: Viele Fußgänger wünschen sich einen breiteren Gehsteig, Autofahrer befürchten dadurch hingegen den Verlust von rund 75 Parkplätzen – bei insgesamt 150 Parkplätzen derzeit. Einen fixen Termin für die Diskussionsrunde gibt es noch nicht, stattfinden soll sie aber noch im Herbst.Ihre Meinung zählt: Was sagen Sie zum Umbau – und was wünschen Sie sich für die Millergasse? Schicken Sie Leserbriefe an mariahilf.red@bezirkszeitung.at oder an bz Mariahilf, Weyringergasse 35/3, 1040 Wien oder kommentieren Sie direkt unter dem Artikel.