Wiener Raumpioniere: Gemeinsam die Stadt gestalten

23.04.2018, 11:19 Uhr

Die Mariahilfer "Raumpioniere" wollen mehr als nur eine Crowdfunding-Plattform sein.

MARIAHILF. Urbane Visionen zu konkreten Projekten machen? Die auf der Gumpendorfer Straße angesiedelten "Raumpioniere" sind vor Kurzem mit einer Plattform online gegangen, die das ermöglichen soll. "Raumpioniere steht für ein Miteinander in Gestaltungsfragen der Stadt", ist auf der Homepage zu lesen. Dahinter stehen Lisa Wachberger (29) und Jan Gartner (34). Sie ist Kulturmanagerin und er Raumplaner – gemeinsam wollen sie den Bewohnern der Stadt ein Tool geben, damit diese aktiv an der Stadtplanung mitwirken können.

Sandbank für Obachlose

Menschen zusammenführen

Doch wollen die Raumpioniere keineswegs nur eine Crowdfunding-Plattform sein. "Wir sprechen von Crowdfunding, Crowdsourcing und Crowdengaging und sind damit die erste Plattform weltweit, die so arbeitet", sagt Gartner. Das heißt, es geht nicht nur um eine Geldspende, sondern vielmehr auch um die Möglichkeit, Wissen, Zeit oder Sachspenden zu teilen. Die Bürger sollen bei dieser stark partizipativen Methode bei konkreten Projekten miteingebunden werden. "Das braucht es bei urbanen Projekten", sagt Wachberger.Drei Projekte, die "Pioniere der ersten Stunde" quasi, sind bereits online. Die "Sandbank" sucht beispielsweise Unterstützung für ein Wohnungskonzept für Obdachlose. Sie wollen einen Raum entwickeln, der Grundbedürfnisse auf 6 m² abdecke und mit den Möglichkeiten zum Kochen, Duschen, Arbeiten, Ausruhen und Schlafen ausgestattet sei. Finanzierungsziel: 8.800 Euro – dann könne man einen Prototypen bauen. "Initiiert wurde das Vorhaben Architektur ohne Grenzen", so Gartner.Wachberger und Gartner sprechen allerdings nicht nur von einer digitalen und damit anonymen Plattform. Man will die Menschen vor allem im echten Leben zusammenbringen. "Wir versuchen Menschen, die Stadtplanung machen wollen, zusammenzubringen, um so das kreative Potential der Bürger zu fördern", sagen sie. Die Stadt gehöre schließlich allen – man habe ein aktives Recht, gestaltend einzugreifen.Die Vision der Mariahilfer Raumpioniere hört allerdings keineswegs an den Stadtgrenzen auf. In Zukunft will man in ganz Österreich Projekte umsetzen. "Wir wollen die crowdgesteuerte Partizipation ausbauen", sagt Gartner.Alle laufenden Projekte sind auf der Homepage der Raumpioniere abrufbar.