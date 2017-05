Worldmusic Sessions

Wir freuen uns über die qualitativ hochwertige Leitung von Mahan Mirarab und die motivierende Unterstützung der Musiker. Ein herzlicher Dank gilt auch unseren Gästen und Freunden, die die WMS so zahlreich besuchen.Line Up kommt in Kürze!Eintritt • € 5 (Prosecco inkludiert) 20 - 21 Uhr