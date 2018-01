Christoph Zulehner über "Make the fake". Warum Erfolg Täuschung braucht

Fake it until you make it! Jeder macht es, keiner redet darüber. Christoph Zulehner schon. Der erfolgreiche Stratege und hochtalentierte Keynote-Speaker zeigt anhand von eigenen Erfahrungen aus der Praxis, dass Erfolg die Täuschung braucht und warum Fake kein Betrug ist, sondern eine unverzichtbare Kulturtechnik. Denn unter den heutigen Bedingungen der Wissensexplosion, Expertenschwemme und Spezialisierung lautet die Devise: Erst Schein, dann Sein. Erfahren sie wie sie zum glücklichen Faker werden, die Marktbedingungen für sich zu nutzen und sich gleichzeitig persönlich zu entwickeln. Ein perfekter Abend für Berufseinsteiger als auch erfahrene Strategen, die ihren Horizont erweitern wollen.

Präsentation von und mitDr. Christoph Zulehner, geboren 1964, ist Stratege und Keynote-Speaker. Sein Schwerpunkt ist die strategische Entwicklung von Know-how getriebenen Organisationen. Zulehner hat mehrere Sachbücher verfasst und hat Gastprofessuren an Hochschulen in Österreich und Deutschland inne. 2017 gewann er den österreichischen Speaker Slam.