SRS Hair Specialist in 1060 Wien Mariahilf: Die Ursachen für Haarausfall in den Wechseljahren und unsere Lösung dazu!

25.04.2018, 00:00 Uhr

In den Wechseljahren gehen im Körper einer Frau viele Veränderungen los. Durch die Umbildung des Hormon-Haushalts bleibt nicht nur die Regel aus. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Verstimmungen, Trockenheit der Haut und sehr häufig Haarausfall begleiten die Frauen vor, nach und in der Menopause.

Warum sind nicht alle Frauen betroffen?

Was hilft bei Haarausfall in den Wechseljahren?

Besonders der Verlust der Haarpracht ist für viele Frauen extrem belastend: Die Haare werden zunehmend dünner und die einzelnen Strähnen feiner und im schlimmsten Fall wird die Kopfhaut sichtbar. Normalerweise verlieren wir bis zu 100 Haare pro Tag, das ist vollkommen normal. Wenn es jedoch rund um die Menopause mehr werden, sind es höchstwahrscheinlich Hormonschwankungen.Wir sprechen in diesem Fall von einer androgenetischen Alopezie. Bei dieser Art von Haarausfall nimmt der Östrogen-Spiegel ab, die männlichen Hormone breiten sich aus und in der Folge fallen die Haare aus. Sichtbar wird es vor allem im Bereich des Oberkopfes und des Scheitels. Der Grund für den Ausfall liegt dabei in den Haarwurzeln, die sensibel auf die Hormonveränderung reagieren. Die Wachstumsphase verkürzt sich und die Ruhephase dauert länger an, somit wird auch das Haar insgesamt dünner und fällt in Folge schneller aus.Die Empfindlichkeit der Haarwurzel und die Reaktion au männliche Hormone in den Wechseljahren (vor allem das Dihydrotestosteron) ist meist genetisch bedingt, dabei reagiert nur etwa jede vierte Frau mit Haarausfall darauf. Noch kurz vor der Menopause ist die Zahl der Betroffenen wesentlich kleiner als danach. Ob die Haarwurzeln betroffen sind, ist also oft schon vorbestimmt. Aber es gibt zum Glück die effektive Lösung bei SRS Hair Specialist.Um den Haarausfall zu stoppen ist es erstmal wichtig festzustellen, wo das Problem sitzt. Dann muss die Haarwurzel geschützt werden was in der Regel 2 - 3 Monate dauert. Einfach schnell ein freiverkäufliches Shampoo in der Drogerie kaufen, wird also leider nicht bei akutem Haarausfall in den Wechseljahren helfen. Informieren sie sich auf unserer Homepage unter: www.srshairspecialist.at oder vereinbaren Sie gleich einen Termin zur Haaranalyse. Denn je schneller Sie reagieren, um so schneller kann es gestoppt werden.

