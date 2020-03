ONE LOVE AUSTRIA - Österreichs größtes Reggae Festival: Julian Marley, Third World, Max Romeo & Andrew Tosh sind nur die ersten Namen für das Line up 2020. Das ONE LOVE FESTIVAL fand 2019 zum ersten Mal in Wiesen im Burgenland statt und war ein voller Erfolg. Grund genug um im Sommer 2020 in die nächste Runde zu gehen. Mit 5.500 begeisterten Besuchern auf dem ONE LOVE FESTIVAL wurde Österreichs größtes Reggae-Festival geboren.

ONE LOVE FESTIVAL 2020 / AUSTRIA

Festivalgelände – Wiesen

Fr 07.08.2020

Sa. 08.08.2020

Tickets & Info: www.onelovefestival.at

Wiesen gilt als eine der schönsten Festival Locations Europas und bietet immer wieder eine einzigartige Atmosphäre. Auch dieses Jahr bieten wir von legendären Reggae Größen über Mega Stimmung, Workshops, ein großes Kinderprogramm sowie ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Das traumhafte Park- und Campingareal reicht vom Kirschgarten bis zum Nusswald und zur Märchenwiese. Das macht das Festival zu einem Rundumerlebnis, Reggae Urlaub für Freunde und Familie. Wir bieten gratis Workshops, ein umfangreiches Kinderprogramm so wie Vorträge.

Festivals sind der perfekte Ort um persönliche Kontakte herzustellen. Wir wollen die Menschen wieder miteinander verbinden und einen Platz kreieren, an dem wir alle eine Einheit und individuell zugleich sind.

Lineup

Julian Marley, Third World, Max Romeo, Andrew Tosh, Nattalie Rize, Rekall, Deliman, Rootzbuam, Matho & the Vienna Dancehall Orchestra, Houese of Riddim Band, G-Spot Sound, Baba Sound, uvm. Tba.

Julian Marley:

Das One Love Festival bringt euch den Musiker, Visionär, Künstler und Aktivisten Julian Marley. Ihm wurde der großartige künstlerische Geist seines Vaters Bob Marley sichtlich in die Wiege gelegt. Schon mit 5 Jahren nahm er seine erste Demo in Kingston, Jamaica auf. Geboren ist Julian aka. „JuJu Royal“ in England, doch seine Seele zog ihn immer wieder nach Jamaika zu seinen Brüdern und zu ihrem gemeinsamen musikalischen Aufstieg.

Schon früh brachte er sich selbst Keyboard, Bass, Gitarre und Drums bei. Julian hat das große Talent seines Vaters geerbt und singt euch mit seinem aktuellen Album "As I Am" welches für den Grammy 2020 in der Kategorie "Best Reggae Album" nominiert wurde den Beat des Rastafari direkt ins Herz.

Max Romeo:

Für viele Reggaefans ist der 72-Jahrige die unangefochtene Nummer 1 des Early- und Roots-Reggae. Max Romeo der Dub-König der Gegenwart steckt alle an, die schon einmal von der großen Freiheit geträumt haben bzw. träumen. Mit seinen Anfängen des Rocksteady prägte er den Musikstil des Reggaes nachhaltig.

Ein Höhepunkt dieser Phase ist das Album ,War Ina Babylon’ von 1976, das als eine der wichtigsten Veröffentlichungen des Roots-Reggae angesehen wird.. Nicht zuletzt verdankt auch die Kultband “The Prodigy“ ihren eigentlichen Durchbruch Max Romeo’s Superhit “I Chase The Devil”, das die Basis für die Hymne “Outta Space” bildete. Seine lange Karriere mit zahlreichen Eigenproduktionen, die innige Freundschaft mit Keith Richards (Rolling Stones)und anderen tragen dazu bei, dass er bis heute in Hochform ist. Seine wohligen Klänge vermitteln zu jeder Jahreszeit die Stimmung einer lauen Sommernacht auf Jamaika.

Third World

Mit 45 Jahren ist Third World eine der am längsten aktiven und populärsten Reggae-Bands aller Zeiten. Der Stil von der Band vermischt Reggae mit Elementen von R & B, Funk, Pop und Rock sowie später Dancehall und Rap und wird als “Reggaefusion” bezeichnet.

Mit 9 Grammy-Nominierungen und einem Katalog von Hits wie (“Now That We Found Love”, “96 Degrees in the Shade” und “Try Jah Love”) über vier Jahrzehnte, ausverkaufte Tourneen, eine lebhafte und treue Fangemeinde und inspirierende Botschaften, mag man sich fragen: “Wo hat alles angefangen? Third World ist mehr als nur eine der Top-Reggae-Bands aller Zeiten. Sie ist eine Institution, die für das Produzieren von Musik steht, die sich zwar an den kulturellen und Wurzeln ihrer Ahnen festhält, aber dennoch die Message weltweit vorantreibt.

Nattalie Rize:

ist eine der wenigen Frauen, die es geschafft haben, in der sehr exklusiven Reggae-Welt berühmt zu werden. Mit ihrem großen Talent für Live-Shows und ihrer ganz besondere Stimme lenkte sie schnell die Aufmerksamkeit auf sich. Ihre kraftvolle Stimme steht im Kontrast zu ihrem zerbrechlichen Aussehen und ihre lyrics richtet sie dem Kampf für Gerechtigkeit zwischen Geschlechtern, Kulturen und Einkommensklassen aus.

Nattali Rizes Tracks tragen Titel ganz in memoriam des klassischen Roots Reggae. “Generations Will Rize”, “Rebel” und “One People” zeichnen das utopistische Bild einer vereinten Weltgemeinschaft.

Vor dem Einstieg in die Melbourner Band Blue King Brown 2003 ist Rize bereits bei Byron Bays lokaler Gruppe Skin sowie einige Jahre als Straßenmusikerin in ihrer ostaustralischen Heimatstadt als Percussionistin aktiv. Blue King Brown bringen es wiederum schon Jahre vor Rize’ Debüt auf dem französischen Baco Records (“Rebel Frequency”, 2017) zu einiger Berühmtheit. Die Reggaeband erhält beim Radiosender Triple J viel Airplay und darf bald Größen wie Carlos Santana, Michael Franti & Spearhead, Damian Marley und das John Butler Trio live begleiten. Eine LP nimmt der Act gar teilweise mit den legendären Reggae-Produzenten Sly & Robbie in Kingston auf.

In Songs wie in Talkshows äußert sich Rize regelmäßig zu Fragen sozialer Gerechtigkeit, kritischem Konsumverhalten, Menschenrechten und Menschenhandel. Die Künstlerin lebt seit 2014 auf Jamaika.



Andrew Tosh:

Andrew Tosh, der Sohn der verstorbenen Reggae Legende Peter Tosh, er ist auch der Neffe des Reggae-Sängers Bunny Wailer, einem ursprünglichen Mitglied von The Wailers.

Tosh war von klein auf der Musik der väterlichen Gruppe The Wailers aufgewachsen. Seine erste Aufnahme-Session wurde 1985 von Charlie Chaplin produziert und führte zur Single “Vanity Love”. Nachdem sein Vater 1987 erschossen wurde, spielte er bei seiner Beerdigung zwei Lieder, “Jah Guide” und “Equal Rights”. Es folgte 1989 sein zweites Album, Make Place For The Youth, das in den USA aufgenommen und für einen Grammy Award für das beste Reggae-Album nominiert wurde. Er tourte 1991 mit der Wailers Band.

2004 nahm er ein Album mit Liedern seines Vaters auf: Andrew Sings Tosh (He Never Died). 2010 veröffentlichte er ein akustisches Album, das dem Erbe seines Vaters gewidmet war und eine akustische Hommage an Peter Tosh, das er selbst und der legendäre Händel Tucker produziert hatten. Das Album enthält ein Duett mit Andrew und Kymani Marley, eine Wiedergabe von Lessons in meinem Leben und ein Lied mit dem Titel „I Am“, in dem Bunny Wailer vorkommt. Das Album wurde für 2011 Grammy nominiert.

2016 veröffentlichte Andrew die Single “Eye to eye”, ein Duett mit Vocal Sensation und der jamaikanischen Künstlerin Etana. Andrew Tosh spielte unvergessliche Shows auf allen Kontinenten und verbreitet weiterhin das Wort, den Klang und die Kraft des Tosh-Erbes.

Für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt gratis

Jugendliche von 13 bis 17 Jahren sowie Personen mit Behinderten Ausweis bezahlen Halbpreis ( an der Abendkasse)

TICKETS bekommst du unter:

www.onelovefestival.at

sowie in jeder oeticket.com Filiale in jedem LIBRO in jeder Bushdoctor Filiale und bei der wienXtra-jugendinfo. im Cafe Lalibela Ethiopian Restaurant und Jazz Pub Wiesen.

Festivalgelände:

Öffnungszeiten Freitag 16:00 - 05:00

Öffnungszeiten Samstag 14:00 - 05:00

CAMPING:

Campingplatz: Do 12:00 – So 14:00

Kosten: Do-So € 15,- pro Zelt

Sa-So € 10,- pro Zelt

