Die erste Woche habe ich gut hinter mich gebracht. Vieles ist so gekommen, wie ich es mir vorgestellt hatte, vieles aber auch nicht. Aber die Glücksmomente überwiegen und deshalb werde ich einfach weitergehen....

E 6: Innerfragant - Mallnitz

Gesamtzeit: 7:25

Gehzeit: 5:25 (angegeben: 8:00)

Kilometer: 24,1

Bergauf: 1.120 Hm

Bergab: 1.020 Hm

Der 20. Juni begann mit einem netten Tratscherl mit dem Wirten, der mir ein paar lustige (und weniger lustige) Geschichten von anderen AAT-Wanderern erzählte. Als ich loszog, meinte er noch zu mir: „Wonnst nimma kaunnst oda wüst, ruaf mi aun, i hui di vo iwaroi!“ Na schön, wär das mal geklärt. 🙃

Der Weg ging zuerst ziemlich unspektakulär der Landstraße entlang bis Außerfragant. Dann durch einige Nebenstraßen in Flattach, wo mich ein Bauer ansprach und fragte, wie weit ich gehe. Als ich ihm erzählte, dass ich bis nach Muggia gehen möchte, meiste Zeit alleine, musste er noch unbedingt was losbekommen: „Host koa Aungst vo die Wöf?“ Ähm, dooooooch! 😱 Danke für die Erinnerung. Und dann gab er noch einen drauf: „Pass af die Schlongan auf, wia hom vermehrt Schlongenbisse in da Gegend!“ Ok, danke, bis jetzt hab ich daran nämlich noch nicht gedacht!

Nach diesem aufschlussreichen Gespräch musste ich an meine langjährige Freundin Alex denken, denn ich entdeckte das „Sporthotel Mölltal“, wo wir damals mit 13 Jahren auf Sportwoche waren. Ich musste daran denken, wie ich beim Klettern in die Felswand geklatscht bin... na hoffentlich passiert mir das auf meinem Weg nicht nochmals.

Danach ging`s in den Wald und extrem steil rauf. Ohne meine Stöcke hätte ich das nicht geschafft. 😰 DANKE nochmals an den netten Bauern... ich hab den ganzen Vormittag an die Wölfe gedacht und Megaschiss gehabt im Wald. Nach dem harten Anstieg führte der Weg weiter auf einer Forststraße - elendslange!

Wie es sein soll...

Natürlich ständig bergauf und wieder viel in der Sonne. An der Staneralm - und jeder Menge Kühen - vorbei, erreichte ich gegen mittags den „Himmelbauer“, einen Almgasthof auf 1.281m mit traumhaftem Ausblick und superleckeren Buchteln. Da war ich glücklich.

Blick von der Staneralm übers Mölltal

Der Wind wurde immer stärker und die Wolken häuften sich und so beschloss ich, rasch weiterzugehen. Über den Gugganigsteig ging`s zuerst rauf und dann durch den Wald wieder runter. Der Steig war anfangs so verwachsen, dass ich Dank des lieben Bauern ganze Zeit an die Schlangen denken musste. 🙄

Und dann, ganz plötzlich, aus dem Nichts und mitten im Wald, saß er... und sagte „Hallo“ - der deutsche „Sandalen-Wanderer“! (hiermit entschuldige ich mich bei allen Deutschen, weil ich das Klischee bestätige, aber es war tatsächlich so! Sonnenhut und Sandalen!) Na biiiist du narrisch! Ich hab mich so erschrocken und war kurz vorm Herzinfarkt! Da triffst du 5 Tage niemanden beim Wandern und dann spricht dich plötzlich jemand an - damit rechnest du einfach nicht! Ich hab mich so erschrocken... und er dann auch! 🙈🙊 Mit einem Pulsschlag von 200 bin ich dann weiter abwärts den Steig bis Lassach gegangen. Dann musste ich nochmals steil bergauf nach Mallnitz rauf und es hat auch zu regnen begonnen. Ich hab meinem Rucksack sein „Kondomi“ übergezogen und mich eigentlich über diese Abkühlung gefreut. Gegen 15:15 Uhr erreichte ich mein Tagesziel. Ich bin sofort zum Fluss und mit meinen nackigen Füßen durchgelatscht - was für eine Wohltat. Weil das Wetter wieder bestens war, bin ich noch etwas am Fluß sitzen geblieben.

Einfach nur genießen...

Im Eggerhof hab ich dann eingecheckt und mich mega über meinen schattigen Balkon gefreut, wo ich mich endlich ausrasten konnte. 🤗

Beim Abendessen hab ich eine Deutsche getroffen, etwas jünger als ich. Sie geht den Trail bis zur Etappe 28. Ich hab mich kurz gefreut, zu wissen, dass da noch jemand mit mir am Weg ist. Aber leider macht sie alle 3 Tage einen Pausentag, so dass ich sie, wenn alles gut geht, nicht mehr treffen werde. Ach ja... da war ja noch was! Beim Essen hab ich dann noch kurz den Tisch abgefackelt. Ich hab mir Salat geholt und scheinbar dürfte die Kerze auf die Getränkekarte gefallen sein und zack... hat das Tischtuch gebrannt! 🔥 Gott sei Dank hat es die Tischnachbarin gesehen und gleich gelöscht. Da saß ich nun, auf meinem schwarzen, verbrannten Tischtuch (und auch, wenn euch das vielleicht komisch vorkommt, aber das war ein Glücksmoment, denn ich musste so lachen... natürlich still und heimlich und in mich hinein! 😁). Ich traute mir nicht mal ein Foto zu machen, denn irgendwie haben mich nun alle beobachtet. Aber die Kässpätzle waren super!

E 7: Mallnitz - Obervellach

Gesamtzeit: 5:40

Gehzeit: 4:05 (angegeben: 6:00)

Kilometer: 19,7

Bergauf: 180 Hm

Bergab: 690 Hm

Heute bin ich erst um 8:40 los! Die Etappe ist nicht so schwer und das Wetter sollte zumindest bis zum Nachmittag halten. Diese Etappe ist für den Kopf etwas seltsam, denn man geht zuerst Richtung Seebachtal zum Stappitzer See und dann wieder raus und vorbei an Mallnitz, von woher man vorher eigentlich gekommen ist. ABER: es zahlt sich definitiv aus. 😍 Der Weg und die Landschaft zum See sind wunderschön und am Ende sehr idyllisch.

Am Stappitzer See hab ich dann kurz gerastet und mich wie ein kleines Kind gefreut, weil es einfach so schön war. Ich hab einige Touristen getroffen und das stimmte mich fröhlich - endlich nicht mehr so alleine!

Danach ging`s zurück, an Mallnitz wieder vorbei und über die Rabischschlucht und durch die Groppensteinschlucht nach Obervellach. Die beiden Schluchten sind sehr schön. In der Rabischschlucht war es aufgrund des gestrigen Regens ziemlich rutschig. Aber es war ok. Durch die Groppensteinschlucht führt eine spektakuläre Steiganlage und man sieht beeindruckende Wasserfälle. Am Ende der Schlucht ist ein netter Imbiss mit Tischen im Freien und ich konnte nicht widerstehen, mit einem kleinen Bier auf diesen herrlichen Tag anzustoßen! 🍺

Im Landhotel Pacher waren sie so lieb und haben meine Schmutzwäsche gewaschen. Hoffentlich trocknet sie bis morgen. Und hoffentlich lesen sie meinen Blog nicht, sonst werde ich vermutlich beim Abendessen keinen Tisch bekommen... 😄🔥

Meine Erkenntnisse nach 1 Woche:

Man nimmt Geräusche und Gerüche viel mehr wahr, wenn man alleine unterwegs ist.

Man hört den Menschen viel aufmerksamer zu, wenn man nicht 1.000 Dinge im Kopf hat (was bei mir zuhause immer der Fall ist!).

Viel bergauf gehen ist mühsam - bergab gehen übrigens auch. Und geradeaus gehen ist langweilig. 😅

Ängste verstärken sich, wenn man ständig daran erinnert wird.

Kacke im Wald, die aussieht wie Hundekacke, könnte von einem Hund sein... oder aber auch von einem Reh oder Hirschen... oder einem Kleinkind... aber fix nicht von einem Wolf!!! Oder?

Die Kühe und ich sind noch keine richtigen Freunde.

Der Trail ist meistens gut beschildert, aber nur auf die Schilder oder die App sollte man sich nicht verlassen. Ein bisschen Orientierungssinn und Hausverstand sind sehr hilfreich!

Man muss sich wirklich gut leiden können, denn die meiste Zeit verbringt man mit sich alleine.

Es ist toll und aufregend, dass ich das alleine machen kann, aber wenn man Erlebnisse mit jemanden teilen kann, ist es noch viel schöner. (Schaaaatz, ich freu mich schon so sehr auf dich!)

