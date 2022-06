Ich hab die malerischen Hohen Tauern verlassen und nähere mich den sanften Nockbergen. Die letzten 3 Etappen waren nicht sehr aufregend und auch von den Höhenmetern her ganz ok. So blieb viel Zeit, um nachzudenken und in Erinnerungen zu schwelgen...



E 8: Obervellach - Danielsberg

Gesamtzeit: 5:30

Gehzeit: 3:46 (angegeben: 5:30)

Kilometer: 17,6

Bergauf: 770 Hm

Bergab: 710 Hm

Über einen Forstweg ging`s gleich am frühen Morgen ordentlich bergauf. Am Weg begegnete ich einem süßen Sennenhund, der mich ein Stück verfolgte. Ich hätte ihn am liebsten abgeknuddelt, weil er einfach zuckersüß war, aber ich schickte ihn weg, damit er nachhause ging und mir nicht mehr folgte. Sofort vermisste ich Nala, meinen einzigartigen „Einohrhund“. Natürlich vermisse ich auch meinen Mann, meine Familie und Freunde. Aber die wissen ja, dass ich wieder komme... Nala weiß das nicht und manchmal wird mein Herz ganz schwer, wenn ich daran denke, dass sie vielleicht glaubt, ich hätte sie verlassen... 😢

Regelmäßige Trinkpausen sind bei der Hitze wichtig!

hochgeladen von Sabrina Radowan

Die weiteren Wege schlingelten sich mehrmals durch die Viadukte der Tauernbahn. Das Wetter war wieder mal herrlichst. Es ging zur schönen Burg Falkenstein und danach relativ viel durch den Wald. Eine zeitlang am Radweg entlang, wo ich auf eine Schafherde traf, und dann wieder in den Wald zum Danielsberg rauf. Dort ist das eigentliche Ende der Etappe beim Herkuleshof.

Etappenende am Danielsberg

hochgeladen von Sabrina Radowan

Ich hatte schon ziemlich Hunger und wollte dort was essen, aber leider hatten sie Ruhetag und so musste ich - mit leerem Magen - weiter in meine Unterkunft, die Pension Scheiflinger. Der Weg sollte noch 2 km durch den Wald führen, bei mir waren es dann mehr, denn ich bin mich verlaufen. Also verlaufen nicht direkt, die Abzweigung, die dort sein sollte, war halt nicht da und so bin ich - leicht panisch - im Wald umher geirrt und habe versucht, ans Ziel zu kommen. 😰 Aus dem Nichts war dann plötzlich eine Tafel des AAT aufgetaucht und ich war wieder am richtigen Weg. Ich hab dann später noch Wanderer getroffen und so wusste ich, dass ich definitiv richtig bin. Beim Scheiflinger angekommen, machte mir Christian, der Chef des Hauses, ein superleckeres Käsebrot, um mich vorm Hungertod zu retten (DANKE lieber Christian)! Es war das beste, was ich seit langem gegessen hatte, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich sooooo sehr Hunger hatte. 😝

E9: Danielsberg - Hühnersberg

Gesamtzeit: 5:45

Gehzeit: 3:52 (angegeben: 6:15)

Kilometer: 19,3

Bergauf: 660 Hm

Bergab: 360 Hm

Von Preisdorf geht`s Richtung Ober- und Unterkolbnitz. Man fühlt sich in eine andere Zeit zurückversetzt. Gasthäuser haben geschlossen, scheinbar für immer. Viele Häuser sind alt und die Beschriftungen der Geschäfte und Firmen deuten darauf hin, dass diese schon lange bestehen... oder eben nicht mehr bestehen.

Ich musste an meine Kindheit denken. Meine Schwester und ich haben in den Sommerferien immer 2 Wochen bei meinen Großeltern in Schattendorf verbracht. Wir haben uns aus Holzböcken und einem kleinen Anhänger eine Pferdekutsche gebaut, in der Wäscheküche Frisörsalon gespielt (natürlich war ich immer das Opfer und meine Schwester die Frisörin 😅), wir haben die Hühner durch den Stall gejagt, bis die Federn flogen, wir sind mit der Milchkanne zum Bauern um die Milch gelaufen, waren mit Oma im Kühlhaus um die Ecke, um ihr selbstangebautes, eingefrorenes Gemüse zu holen... es war `ne schöne Zeit und eine unbeschwerte Kindheit, obwohl unsere Eltern geschieden waren. Es hat uns an Nichts gefehlt und unsere Eltern haben immer alles dafür getan, um uns glücklich zu machen. 🥰

An der Möll...

hochgeladen von Sabrina Radowan

Wieder aus den Kindheitserinnerungen im Jetzt gelandet, treffe ich an einem Rastplatz an der Möll eine Pensionistengruppe, die mich aufhielten. Wir quatschten und ich wollte wissen, in welche Richtung sie gehen. Leider nicht in meine, ich hätte mich glatt angeschlossen. Zumindest konnte ich ein Lachsbrötchen abstauben. 😋 Weiter ging`s dem Radweg entlang nach Mühldorf. Auch dort fand ich keine offene Gaststätte, also ging ich weiter zur mystischen und sagenumwobenen Barbarossaschlucht.

Mystische Barbarossaschlucht

hochgeladen von Sabrina Radowan

Dort war es sehr schön und ich habe sogar jemanden getroffen. Einen älteren Mann, den ich aufgrund seines Tempos dann doch hinter mir lassen musste. Am Ende der Schlucht ging es wieder in den Wald, was mir so gar nicht gefiel, aber so ist das halt - der Trail verläuft nun mal auch viel durch den Wald. Ich hörte ein Quad kommen und ein junger Mann blieb stehen. Ein Bauer, der sein Kalb suchte. Es sei schon seit 2 Tagen abgängig und er weiß nicht mehr, wo er suchen soll. Ich hab ihm versprochen, ihn zu kontaktieren, sollte ich es sehen. Aber diesmal konnte ich leider nicht helfen. Damals, als das Baby-Schaf meiner Nichte weggelaufen ist, schon. Es war 2 Tage abgängig, wir haben jede freie Minute im Wald nach ihm gesucht und als wir alle nicht mehr daran glaubten, dass es noch am Leben sein könnte, da stand es plötzlich vor mir - mitten im Wald - und guckte mich an. Das war echt einer der schönsten Momente heuer. Ich hab mich so sehr gefreut, dass wir es retten konnten und meine Nichte (und das Schaf samt Mutter) wieder glücklich waren. 😍

Der Weg führte weiter zur Wallfahrtskirche St. Maria in Hohenburg. Gleich unterhalb das Gasthaus Hohenburg, das sogar geöffnet hatte. Dort traf ich die Steirer wieder, die heute den gleichen Weg wie ich hatten. Außerdem war ein älteres Paar aus Mallnitz da und feierte den 32. Hochzeitstag. Wir haben uns alle sehr nett auf der Terrasse unterhalten und zum Abschluss machte ich noch ein Fotoshooting vom Ehepaar für deren Album. 😊

Zum Schluss ging`s nochmals ordentlich rauf am Hühnersberg, aber die Wahnsinns-Aussicht und die freundliche Wirtin vom Gasthof Kolmwirt entschädigten die Anstrengungen. Von der Terrasse aus genoss ich mein wohlverdientes Weizenbier mit Blick auf den Millstätter See. Den Großteil des Abends verbrachte ich auf meinem Balkon mit herrlichem Weitblick.

Tolle Aussicht vom Balkon beim Kolmwirt

hochgeladen von Sabrina Radowan

E 10: Hühnersberg - Gmünd

Gesamtzeit: 4:00

Gehzeit: 2:59 (angegeben: 4:30)

Kilometer: 14,9

Bergauf: 240 Hm

Bergab: 560 Hm

Der Morgen am Hühnersberg startete mit Hochnebel. Erst um 9 Uhr bin ich losgegangen, weil die Etappe ohnehin nicht lange war. Die Strecke verlief durch einige, ruhige Bergdörfer, hauptsächlich auf Asphalt, was mich aber nicht so störte. Es ging durch Altersberg mit seiner schönen Kirche St. Lucia und weiter zur ehemaligen Märchenwandermeile durch den Wald. Ein Großteil des einstigen Märchenwaldes ist gesperrt und auch schon ziemlich heruntergekommen.

Kurz vor der Hängebrücke habe ich eine 7-köpfige Wandergruppe getroffen - die größte Gruppe seit ich am Trail bin! 😦 Die spektakuläre Hängebrücke führt durch die Drachenschucht nach Neuschitz.

Dann geht`s bergab Richtung Trebesing über Radlgraben nach Gmünd. Die Künstlerstadt war das heutige Etappenende. Der Wirt im meiner Unterkunft hat gemeint: „Sog amoi, bist du mitn Bus gfoahn? So zeitig woa no nie wer do?! 😳“ Schön langsam weiß ich auch, warum ich selten wen treffe, scheinbar hab ich wirklich einen schnellen Schritt! 😅🚶🏻‍♀️💨

Nach einer Dusche und einem ausgiebigen Mittagessen bin ich durch die Stadt geschlendert und hab den freien Nachmittag bei Eiskaffee und etwas Sightseeing genossen. Jetzt pack ich mich dann zusammen und werde mich ins Nachtleben stürzen... oder wohl eher nur was essen gehen! 😴🤣

Alte Burg Gmünd

hochgeladen von Sabrina Radowan

Morgen geht`s nach Seeboden am Millstätter See, wo ich am Sonntag meinen ersten, freien Tag genießen werde. Juhuuuu! 🥳

Kunst 🤷🏻‍♀️

hochgeladen von Sabrina Radowan

