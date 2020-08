Auf Initiative der Geschäftsführerin der Region Rosalia-Neufelder Seenplatte wurde der historische Kalkbrennofen in Forchtenstein beim Gasthaus Lore Schreiner, vom Verschönerungsverein Forchtenstein, unter Obmann Roland Degwerth, sowie Frau Johanna Löb und Herr Josef Schaller, zum 2.Mal renoviert. Beim Kalkbrennofen gibt es eine gemütliche überdachte Sitzgelegenheit sowie einen Grillplatz. Dieser Grillplatz darf gegen Voranmeldung bei Frau Lore Schreiner (Gasthaus) unter Bekanntgabe von Namen und Adresse und Zeitpunkt genutzt werden. Der Grillplatz muss so ordentlich verlassen werden, wie er vorgefunden wird. Das Betreten des Kalkofens und das Grillen durch Minderjährige ohne Aufsichtspflicht der Eltern ist nicht gestattet. An diesem historischen Kalkofen führen der Mariazeller Weitwanderweg sowie der Kalkbrennerweg vorbei und warten darauf begangen zu werden. Hier kann man gut entspannen, die Seele baumeln lassen und auf herrlichen Waldwegen wandern, laufen oder einfach nur spazieren.