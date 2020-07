Dank des kreativen Engagements von Marlene Hrabanek-Bunyai ( GF des Naturpark Rosalia-Kogelberg) darf ich am 31. Juli große und kleine Gäste in meine Kräuterhexenwerkstatt im Grünen bitten. Gemeinsam mit knapp 30 Mitwirkende in Sachen Genuss, Naturerlebnis und Kultur, freue ich mich, Teil von interaktiven und geschmackvollen Abenteuern im Rahmen der Veranstaltung "Naturerlebnis & Genussmeile" zu sein.

Die üppigen Kräuterwiesen bieten alles was für Speisekammer, Hausapotheke und Kosmetik im Hexenkessel - beispielsweise zu „Rosalia mit Geist“, „Kogelgupferl“, „Wegerich-Löfferl“ & Co - verrührt werden kann. Der interaktive Schauvortrag "Die Kräuterhexe rührt um"für Erwachsene um 14.00 Uhr bietet, neben einfachen Ruck-Zuck-Rezepten mit Wiesenkräutern und essbaren Blüten auch Verkostungen, Wildpflanzensamen-Geschenke und aktuelle Produkte aus der Hexenküche. Gemeinsam mit der kleinen Hexe „Winni Wurzel“ werden um 15:00 Uhr Pflanzenschätze für Kinder gehoben und Rezeptgeheimnisse ausgetauscht. Eine freie Materialspende als Energieausgleich ist dafür herzlich willkommen.

Mit dabei auch der kleine Wiesenzwerg Gustav Wiesenblum“ vom „Fliegenden Bienenkorb“, der zum Gestalten von Pflanzenbilder in der Wiese einlädt und mit dem große und kleine Gäste „Landart“ ausprobieren dürfen.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Alle Infos und Details zu den einzelnen Mitwirkenden und ihren Programmpunkten, mit Stempelpass, Gewinnspiel, Shuttle-Dienst u.v.m. unter: www.rosalia-kogelberg.at und 0676/870424835