Abgebildet im Kurier - erregt Ärger bei Schweinezüchter, Fleischhauer, Gastrowirtschaft nur nicht

bei Schweinsschnitzel-Tiger sie pilgern zum XXXLutz um sich um wenig Geld satt zu fressen. 2,50

kostet ein gebackens Schnitzel in dem größten Einrichtungshaus Europas. Woher das Fleisch kommt war nicht zu erfahren doch auch egal wo es her kommt um diesen Preis kann man weder gewinnbringend noch kostendeckend ein gebackenes Schnitzel herstellen. XXXLutz fällt schon

längere Zeit mit Aktionspreise in seinem Restaurant auf. Das Einrichtungshäuser wie Lutz und KIKA

die Konzession für den Restaurantbetrieb erhielten verwundert schon den nicht annähernd haben sie was mit der Gastrobranche zu tun - eine Konkurrenz mehr geworden sind sie für ansäs-

sige Wirte. Zurück zum hoffentlich "echten" Schnitzel also um den verdächtig kleinen Preis gibt

es so gut wie keine Beilage wie man sie kennt wenn man ein Schnitzel vom Wirt bekommt. Eine lächerlich kleine Salatgarnierung und eine Scheiberl Zitrone runden das Angebot ab. Um die

bar Euro-Kröten bekommt man auch kein großes Schnitzel doch die Hungrigen essen dann zwei

wenn nicht mehr. Für Beilagen müssen sie aufzahlen. Die Lutz, KIKA Restaurant zählen zu den best

frequentierten Gaststätten dort wo sie ihre Niederlassung eingeplant haben dazu die Kommisio-

nierung erhielten. Beide Restaurnat bieten so einiges in jeder Hinsicht also nicht nur mit dem 2,50

Schnitzerl - vom Frühstücksangebot bis a'la carte verwöhnt die Küche und das alles zu einem

noch leistbaren Preis. Durch den Migranten-Zustrom der letzten Jahre stieg auch die Verarmung

in unserem Land es folgen alleinerziehende Personen mit prekären Dienstverhältnisse, Leihar-

beiter, Gastarbeiter die sich jetzt mindestens ein Schnitzel leisten können. Z.B.: ein Cola dazu ist teurer als das Schnitzel - wer versteht das noch? Das riesengroße Schiff auf dem wir uns alle befinden steuert wie die "Titanic"auf Kollisionskurs den die Wache am Mast sieht das Hindernis zu spät um den katastrophalen Zusammenstoß zu verhindern.