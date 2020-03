SIGLESS. Nach acht Jahren Pause war es endlich wieder so weit, der Cola Rum Ball ist zurückgekehrt. Die neue Chefin, des Sigleßer Lokals Joe's Pub, Orsolya Pataki hatte die Idee die legendäre Veranstaltung, welche zuletzt 2011 und 2012 stattfand, wieder zurück ins Leben zu rufen. Gemeinsam mit dem Sportverein Sigleß wurde fleißig und motiviert daran gearbeitet den Cola Rum Ball am 7.März auf die Beine zu stellen und ein ordentliches, gebührendes Comeback zu feiern.

"Alles Cola Rum!"

Der Ball stand natürlich, so wie der Name bereits vermuten lässt, ganz im Zeichen des Cola Rum. Angefangen von jeder Menge des Kultgetränks, erwartete die Gäste an diesem Abend eine Cola-Rumbola, mit einigen interessanten Preisen, die Wahl zur Miss Cola Rum und auch Joe's Original Cola Rum Gießkanne durfte nicht fehlen. Neben diesen besonderen Specials kam auch die musikalische Unterhaltung nicht zu kurz. Die beiden Bands "Ois und Nix" und "Goldjungz" sorgten für super Stimmung.