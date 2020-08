So steht es es heute im Kurier. Eine berechtigte Frage nach dem letztem Betrugsfall der Commerz-

ialbank. Wenige Fälle von Insolvenzbanken gab es nach 1945 mit erheblich großen Schaden für Sparer trotz Einlagesicherung seit 1986 (Geld war im Topf doch der Schaden war zu groß) entstand in einer Zeit als Kontrollinstanzen im Aufbau begriffen war. Malversation war durchaus möglich wenn sie von oberster Stelle befohlen wurde. Im Rechnungswesen galt es die Bilanzwahrheit strikt ein zuhalten (strafbares Vergehen) doch wer prüfte nach ob die Bilanz der Wahrheit entsprach.

Die technischen Mittel gab es damals noch nicht wie sie jetzt schon lange eingesetzt werden. Der

Bilanzbuchhalter lies sich vom unterstellten Mitarbeiter schon gar nicht gerne in die Karten schauen. Anfang der 80er Jahre beschloß die damals zuständige Bankenaufsichtsbehörde das a l l e Banken eine interne Revision installieren mußten egal wie groß ihre Bilanzsumme war. Den einen oder anderen Bankdirektor bzw. Vorstand stieß das sauer auf doch es blieb dabei das ab nun der bestellte interne Revisor Einblick in alle Bankgeschäfte sowie in die Administration bekam. Er unterstützt mit seinen Aufgaben vor allem den Vorstand, gelegentlich den Aufsichtsrat wurde

selber geprüft von der jährlich angemeldet externen Revision die wirtschaftliche Interessen der

Bank unter die Lupe nahm. Der interne Revisor ist weisungsgebunden in der Regel dem Vorstand unterstellt nicht dem Aufsichtsrat obwohl dieser die Kontrolle hätte - so war es in meiner Zeit. Der Aufsichtsrat in kleinen Banken war für Prüfungsvorgänge nicht ausgebildet er stand am Papier weil es so sein mußte bekam dafür Sitzungsgeld für's Aufzeigen wenn der Vorstand wollte das sein Willen durch gesetzt wird. Obwohl schon lange die Bankendaten EDV mäßig unterstützt werden verschiedene Kontrollinstanzen dahinter sind kommt es im 21. Jahrhundertzum zum grö´ßten Schaden den eine kleine Bank in Österreich hinterlässt. Es stellt sich berechtigt die Frage ob der Vertrauensposten eines Bankdirektors und weiterer Funktionäre eine Frage ihres Vorleben erforderlich macht - ob sie irgendwie auffällig waren. Der Bankdirektor wird übrigens vom Aufsichtsrat bestellt. In meiner Zeit blühte noch die Freunderlwirtschaft - aus reichlich negativer Erfahrung hat man dazu gelernt durchleuchtet die Herren und Damen ob sie für Bankfunktionen in Frage kommen.